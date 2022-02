iCulture Vandaag: dit was woensdag 16 februari 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op woensdag 16 februari 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Heb je nog ergens een oude Mac liggen die het eigenlijk niet meer zo goed doet? Daar kun je misschien verandering in brengen. Met Google Chrome OS Flex installeer je een variant van Chrome OS op je oude computer, ook een Mac. Ben je meer van de nieuwe dingen, dan hebben we ook wat voor je. Dit zijn de nieuwe iOS 15.4 beta 3 functies. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Met Chrome OS Flex blaas je je oude computer nieuw leven in.

Dit zijn de nieuwe functies in iOS 15.4 beta 3. Het totaalplaatje van de update lijkt duidelijk te zijn.

Vanavond kwamen de publieke beta’s van iOS 15.4 en de andere beta’s uit. Nu dus ook voor publieke testers.

Deals

Tips en uitleg

Apps

Deze update wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Volkswagen We Connect (gratis, iPhone/ Watch , iOS 12.0+) - Je kunt de laatste status van je auto nu automatisch laten laden door de app. Dit staat standaard uitgeschakeld.

, iOS 12.0+) - Je kunt de laatste status van je auto nu automatisch laten laden door de app. Dit staat standaard uitgeschakeld. Uber (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 13.7+) - Je kunt nu je beoordeling zien die je als passagier kreeg. Heb jij alleen maar 5 sterren? Of zat er ook een 1 ster-waardering tussen? In deze blogposting lees je alle info.

, iOS 13.7+) - Je kunt nu je beoordeling zien die je als passagier kreeg. Heb jij alleen maar 5 sterren? Of zat er ook een 1 ster-waardering tussen? In deze blogposting lees je alle info. BBEdit voor Mac – Heeft nu nieuwe Shortcuts en meerdere notitieboeken.