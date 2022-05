Pride-bandjes voor 2022

Je kunt vanaf nu het nieuwe Pride Edition Apple Watch-bandje aanschaffen, die zoals gewoonlijk weer de kleuren van de originele regenboogvlag bevatten, aangevuld met zwart en bruin voor de Black en Latinx community en om te herdenken dat mensen zijn overleden aan HIV en AIDS. Ook zijn er de kleuren lichtblauw, roze en wit voor transgender en nonbinaire personen. Het gaat om geweven sportbandjes die met klittenband sluiten in een lichte kleurstelling voor de normale uitvoering en een donkere kleurstelling voor de Nike-versie. In de textiel is de tekst ‘Pride’ geweven. Ze kosten 49 euro per stuk. Ook het duurdere model van vorig jaar is nog verkrijgbaar.



Bekijken: geweven sportbandje Pride 2022 ( 49 euro

Ze zijn geschikt voor elke Apple Watch , van de Series 0 tot en met de Series 7 . Er zijn bandjes voor de modellen met kleine horlogekast van 41 mm (ook geschikt voor 38/40mm) en de grotere horlogekast van 45 mm (ook geschikt voor 42/44mm). Apple heeft een nieuwe techniek gebruikt om te zorgen dat draden uit het dubbellaagse textiel zijn weggehaald. Zo ontstaat het woordje ‘pride’ in een cursief lettertype dat doet denken aan de bekende ‘Hello’-tekst van Apple. Het Apple Watch-team ontwierp ook een speciaal type kleurovergang waarin de originele regenboogkleuren te zien zijn.

Nike Pride 2022

Er is ook een nieuw Pride Edition Nike-bandje, die wat donkerder qua tinten is. Deze toont eveneens de kleuren van de regenboogvlag. Dit geweven sportbandje is net zo comfortabel om te dragen en past goed bij de bijbehorende wijzerplaat. Deze sluit aan op de Nike Be True-collectie, gericht op het steunen van de LGBTQ+ community.

Bekijken: geweven Pride-bandje van Nike ( 49 euro

Sinds vorig jaar heeft Apple op de verpakking een App Clip toegevoegd, zodat je gemakkelijk de bijbehorende wijzerplaat kunt vinden. Dat is ook nu weer het geval.

Pride 2022 wijzerplaat

Daarnaast is er ook een bijpassende Pride ‘Slierten’-wijzerplaat die iedereen kan installeren. Deze Pride-wijzerplaat toont de verschillende kleuren van de horlogeband. Als je aan de Digital Crown draait of je pols draait krijg je een animatie van kleuren te zien. Hoe je nieuwe wijzerplaten instelt lees je in een aparte tip.

Apple combineert deze nieuwe bandjes met een Shot on iPhone-campagne op Instagram, waarbij kunstenaars uit de wereldwijde LGBTQ+ community in het zonnetje worden gezet via het @apple account. Er zijn onder andere foto’s te zien van het Homomonument in Amsterdam, door Meinke Klein. Ook zijn er foto’s uit São Paulo, San Francisco, Madrid, New York en meer. Plaatsen die belangrijk zijn geweest voor de LBGTQ+ beweging krijgen daarbij extra aandacht.

Daarnaast steunt Apple diverse organisaties, waaronder Encircle en The Trevor Project.

Bekijk hier alle eerdere Apple Watch Pride-bandjes van voorgaande jaren: