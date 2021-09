In Nederland en België moet je als consument ongeveer twee weken werken om je de iPhone 13 te kunnen veroorloven. Dat blijkt uit een analyse van lonen en prijzen in verschillende landen.

iPhone 13 kost je twee weken werk

Nederlanders moeten gemiddeld 73,1 uur werken om de iPhone 13 bij elkaar te sparen, terwijl Belgen iets minder goed af zijn met 86,0 uur. Bij een 40-urige werkweek komt dat neer op rond de twee weken. De onderzoekers keken naar de 128GB versie van de iPhone 13. In sommige landen moet je maanden werken om met een shiny nieuwe iPhone over straat te kunnen: zo ben je in de Filippijnen 775,3 uur aan het werk om de iPhone 13 bij elkaar te sparen, oftewel bijna honderd dagen. Ook in India (724,2 uur) en Brazilië (690,5 uur) is de iPhone voor veel mensen onbereikbaar. In Europa vallen Hongarije (265,0 uur) en Polen (254,7 uur) op als uitzonderingen. In deze landen liggen de lonen relatief laag.



De iPhone 13 prijzen zijn hetzelfde gebleven als vorig jaar, maar je krijgt meer opslag, betere camera’s en andere verbeteringen. Zoals met alles is het ook bij iPhones wereldwijd niet eerlijk verdeeld. Er zijn landen waar je veel minder betaalt voor de iPhone 13 , terwijl er ook landen zijn waar het toestel relatief duur is. Brazilië is meestal het duurste land, vanwege de hoge belastingen en andere heffingen, maar ook in Turkije moet je behoorlijk in de buidel tasten.

Bij onderstaande tabel geldt wel een gigantische disclaimer: er is geen rekening gehouden met lokale belastingen en andere heffingen, waardoor vooral de Amerikaanse prijzen altijd erg goedkoop lijken. Hetzelfde geldt voor Canada. Landen waar het de gewoonte is om prijzen inclusief BTW te communiceren (zoals Europese landen) lijken daarom altijd relatief duur. Vandaar dat we de prijzen voor de VS en Canada hebben doorgestreept, omdat het geen eerlijke vergelijking is.

128GB iPhone 13



Goedkoopste regio’s: United States: $829*

Hong Kong, China: $874,13

Japan: $900,95

Thailand: $909,40

Canada: $924,34* Duurste regio’s: Brazilië: $1446,57

Turkije: $1419,90

Zweden: $1137,82

Noorwegen: $1132,10

Hongarije: $1130,25

*Prijzen excl. tax, daarom geen eerlijke vergelijking.

Het onderzoek van Money Supermarket kijkt echter naar iets anders: hoe lang je moet werken om een iPhone 13 te kopen. “We hebben op de Apple website gezocht naar de kosten van een iPhone 13 (128 GB) in verschillende landen”, schrijft Money Supermarket, “en aan de hand van het mediane jaarsalaris voor elk land berekend hoeveel uur mensen moeten werken om een iPhone 13 te kunnen kopen.”

In Hongkong zijn de prijzen erg laag en lukt het om in 7 dagen je iPhone 13 bij elkaar te sparen. Maar het beste af ben je in Zwitserland, waar je in vier dagen al bijna je iPhone hebt terugverdiend. De berekeningen gaan uit van een 8-urige werkdag. Om de vergelijking eerlijk te houden werd voor de VS en Canada een gemiddelde tax berekend.

De iPhone 13 gaat op 24 september officieel in de verkoop in de Nederland, België en 29 andere landen. In oktober komen er nog eens 15 extra landen bij.

