macOS Sequoia 15.0.1 is nu beschikbaar voor gebruikers. Iedereen met een geschikte Mac kan deze beta downloaden, die vooral gefocust is op bugfixes.

macOS 15.0.1 is uitgebracht met een aantal belangrijke bugfixes voor Mac-gebruikers. De update verhelpt problemen in de Berichten-app en compatibiliteitsproblemen met beveiligingssoftware van derden. Hieronder vind je meer informatie wat er verbeterd is in buildnummer 24A348. Het is de eerste kleine update sinds macOS Sequoia officieel beschikbaar kwam voor iedereen met een geschikte Mac, maar er zitten wel een paar nuttige verbeteringen in, vooral voor mensen die beveiligingssoftware van derde partijen gebruiken.

Vannacht kwamen ook de updates iOS 18.0.1 en watchOS 11.0.1 verschenen, waarin heel wat meer belangrijke bugs worden opgelost, dus moet je kiezen welk apparaat je als eerste gaat updaten, dan zouden we aanraden om te beginnen met iPhone en Apple Watch.

macOS Sequoia 15.0.1 beschikbaar

Deze update is niet als beta verschenen, maar verschijnt in één keer als officiële release voor iedereen met een geschikte Mac. De afgelopen drie weken sinds de release van macOS Sequoia 15.0 zijn geen grote problemen opgedoken en de releasenotes zijn dan ook redelijk beperkt. Het gaat vooral om algemeenheden zoals prestatieverbeteringen.

Dit staat er in de releasenotes:

Berichten werd mogelijk onverwacht gestopt bij het beantwoorden van een bericht met een gedeelde Apple Watch-wijzerplaat

Verbeterde compatibiliteit met beveiligingssoftware van derden

macOS Sequoia 15.0.1 downloaden

Je downloadt macOS Sequoia 15.0.1 via Systeeminstellingen, net als bij iOS. Je downloadt deze update daarom als volgt:

Ga naar Systeeminstellingen. Klik op Algemeen > Software-update. De Mac zoekt nu automatisch naar de nieuwste versie. Klik op Download en installeren om de update binnen te halen.

Je kan de instellingen ook zo aanpassen dat er automatisch gezocht wordt naar de nieuwste versies. Meer over het installeren van een macOS-update lees je in ons artikel.

