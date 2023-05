Nederlands reparatiebedrijf Fixers vraagt faillissement aan

De Nederlandse winkelketen Fixers heeft woensdag faillissement aangevraagd. De winkel had acht reparatiewinkels in de Randstad en onderzoekt nu of een doorstart mogelijk is.

Grote ambities

Fixers werd in 2017 opgericht, onder andere door voormalig Lost Boys-baas Michiel Mol. Het bedrijf wilde de ‘Carglass van mobieltjes’ worden en werkte aanvankelijk vanuit busjes. In 2018 werd het destijds failliete Swoop overgenomen, nadat eerder al reparateur PCService was ingelijfd. In 2018 werd Fixers uitgeroepen tot de snelst groeiende webwinkel van Nederland in de Lightspeed Ecommerce50. Het bedrijf bestond op dat moment nog geen jaar en de ambities waren groot: Fixers wilde uitgroeien tot een landelijk bekende reparatieketen. Maar dat is niet gelukt.



Afgelopen februari zei het bedrijf last te hebben van inflatie en dalende uitgaven van consumenten door veranderingen in de markt, de oorlog in Oekraïne en dreigende recessie. Het consumentengedrag was volgens Fixers veranderd: mensen kochten minder snel een nieuw toestel, maar bleven ook langer rondlopen met een kapot scherm of een trage accu

Fixers hoopte met een NPEX-notering* 3 miljoen euro op te halen, maar dit werd uiteindelijk 2 miljoen euro. Na aftrek van de kosten van de beursnotering bleef daarvan 1,8 miljoen euro over, waarna de groeiplannen moesten worden bijgesteld.

*NPEX is een effectenbeurs waar je aandelen en obligaties kunt verhandelen van Nederlandse MKB-ondernemingen.

Fixers meldde destijds in het halfjaarbericht aan investeerders:

Verder verwachten we dat in de komende jaren er een consolidatieslag zal plaatsvinden binnen de onafhankelijke repairshopmarkt en schatten we in dat vele van de thans duizenden kleinere repairshops gaan verdwijnen.

Dat Fixers zelf daardoor zou worden getroffen, werd op dat moment waarschijnlijk nog niet vermoed. Het bedrijf haalde een nieuwe marketingmanager en een retailmanager met ervaring bij Amac en MediaMarkt in huis en sloot vestigingen in Breda, Rosmalen en Almere vanwege onvoldoende perspectief. Het plan om een reparatiewinkel in Utrecht CS te openen werd uitgesteld. Ook waren er plannen om meer producten en diensten te gaan verkopen, zoals refurbished iPhones en laptops, verkoop van nieuwe Apple-hardware en simkaarten en een verbeterd assortiment aan accessoires. Fixers dacht er ook over na om meer merken te gaan repareren.

De reden om nu surséance aan te vragen zou te maken hebben met “tegenvallende resultaten”. Ondanks kostenbesparende maatregelen is er een dreigend liquiditeitsprobleem opgetreden, waardoor het bedrijf niet aan de verplichtingen kan voldoen. In het laatste halfjaar van 2022 had Fixers een omzet van 1,2 miljoen euro en een ebitda-brutoverlies van 935.100 euro.

In een update schrijft algemeen directeur Marcel Honsbeek:

Beste beleggers, In verband met tegenvallende omzet resultaten hebben wij als bedrijf gisteren surseance van betaling aangevraagd en verleend gekregen. Wij hadden in ons halfjaarbericht (Feb 23) aangegeven onze groeiplannen helaas stop te moeten zetten en ons te concentreren op het eerst winstgevend maken van de bestaande winkels en b2b business. Helaas is dit ondanks allerlei initiatieven niet gelukt. Kostenbesparende maatregelen zijn reeds doorgevoerd doch i.v.m. aanblijvende onzekerheid t.a.v. de realisatie van zwarte cijfers en een dreigend liquiditeitsprobleem hebben we als bedrijf moeten besluiten surseance aan te vragen. De afgelopen 2 dagen is dit heel snel gegaan. Momenteel zijn we in overleg met de aangestelde bewindvoerder, mr. V.H.B. Kruit, en is een verzoek gedaan tot omzetting naar een faillissement om zodoende te kijken naar een eventuele doorstart. Zodra er meer informatie is zal ik deze met u delen. Met vriendelijke groet/Best regards,

Marcel Honsbeek

V.H.B. Kruit

Wat te doen als je klant bij Fixers bent?

Via de website van Fixers is het nog steeds mogelijk om producten aan te schaffen. Uiteraard raden we af om dit nog te doen. Mocht je nog producten in reparatie hebben liggen of producten in bestelling hebben, dan zul je contact moeten opnemen met de curator (mr. V.H.B. Kruit), maar de kans is aanwezig dat je ze (voorlopig) niet terugkrijgt.

De Consumentenbond schrijft:

Heb je een product besteld en aanbetaald bij een bedrijf dat failliet is gegaan? Neem contact op met de curator en meld je als schuldeiser. Heb je wel besteld maar nog niet betaald, stel dan de betaling uit.

Bij een faillissement blijven lopende overeenkomsten gelden maar nakoming is niet gegarandeerd. Maar mocht er sprake zijn van een doorstart, dan is nog te betwijfelen of eerder gekomen afspraken worden nagekomen. Dit is namelijk niet verplicht. Meer informatie over wat te doen bij faillissementen vind je ook bij het Juridisch Loket.