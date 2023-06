Vandaag gaat de WWDC 2023 eindelijk losbarsten en met alle software-updates en nieuwe producten wordt het een drukte van jewelste. Het meest spannende is misschien wel de mixed reality-headset. Hoe gaat deze eruit zien, wat kunnen we er allemaal mee en wanneer komt hij uit? Op deze vragen hopen we nu eindelijk antwoord te krijgen. En dat de headset eraan komt, is inmiddels zo goed als zeker. Sterker nog: Apple heeft er een hele speciale ruimte voor gebouwd.



Apple Park tijdens WWDC 2023

Het Apple Park is Apple’s enorm grote hoofdkantoor, maar voor een groots event als de WWDC is er altijd nog extra ruimte nodig. Volgens Mark Gurman heeft Apple in het Steve Jobs Theater een hands-on ruimte gecreëerd voor nieuwe producten, zoals heel vaak het geval is bij productaankondigingen. Interessanter zijn de twee speciale gebouwen die speciaal voor de WWDC opgezet zijn. Er is een aparte ruimte gemaakt waar de keynote te bekijken zal zijn door uitgenodigde ontwikkelaars. Zij kijken daar naar de videopresentatie zoals wij dat thuis ook kunnen doen. Maar een tweede ruimte is bedoeld voor de Apple mixed reality-headset. Deze is vlakbij het fitness center.

Deze ruimte zou bedoeld zijn voor genodigde ontwikkelaars en pers, zodat zij de headset in alle rust en in een gecontroleerde ruimte kunnen proberen. Apple zou hier de hele zomer ontwikkelaars willen uitnodigen en daarbij de focus leggen op het tonen van FaceTime- en Apple TV+-series in VR en games. Inmiddels zijn er ook duidelijke dronebeelden verschenen waarop de nieuwe (tijdelijke) gebouwen te zien zijn. Deze beelden zijn gemaakt door ontwikkelaars van de app Cider, in opdracht van 9to5Mac.

Goodies voor WWDC 2023 bezoekers

Ontwikkelaars die bij de WWDC 2023 aanwezig zijn, krijgen daarbij een leuke set goodies. Het gaat om een WWDC 2023 tas, een pet, een pinset en een beker. Ontwikkelaar Quentin Zervaas laat op Mastodon de volledige buit zien. Sinds zondagmiddag kunnen de ontwikkelaars hun badge voor de registratie ophalen, waarna zij op maandag in de eerder genoemde keynoteruimte kunnen plaatsnemen. De rest van de week kunnen ze vragen stellen aan Apple-engineers en de sessies volgen.

WWDC 2023 volg je op iCulture

De hele week en de rest van de maand volg je al het nieuws rondom de WWDC gewoon via iCulture. Vandaag volg je vanaf 19:00 de keynote, via ons liveblog of je kijkt gewoon zelf mee via de livestream. Lees ook ons artikel met WWDC 2023 verwachtingen en onze special waar je na de keynote de WWDC 2023 samenvatting vindt.