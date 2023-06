De nieuwste MacBook Air is verkrijgbaar en dat kan maar één ding betekenen: er is een teardown! We zien de binnenkant van de MacBook Air 15-inch en daaruit blijkt dat Apple weer gekozen heeft voor een kostenbesparing die nadelig kan zijn voor een selecte groep gebruikers.

De nieuwe 15-inch MacBook Air ziet er aan de buitenkant uit als een grotere versie van de 13-inch variant, maar geldt dat ook voor de binnenkant? Het antwoord is voor het grootste deel “ja”, maar er zijn ook duidelijk wat verschillen. YouTuber Max Tech heeft de nieuwe MacBook Air uit elkaar gehaald en deelt de belangrijkste verschillen.



Teardown MacBook Air 15-inch

Het eerste dat opvalt is dat de achterkant van de MacBook Air 15-inch wat lastiger te verwijderen is, door een gewijzigd bevestigingsmechanisme. Apple heeft er ook voor gezorgd dat de 15-inch MacBook Air wat steviger is. Door het grotere oppervlak en het zwaardere gewicht heeft Apple manieren gevonden om ervoor te zorgen dat hij bijvoorbeeld niet buigt als je hem bij de hoeken oppakt. Er zijn daardoor meer metalen plaatjes toegevoegd, om de MacBook steviger te maken. Ook zijn er op sommige plekken, zoals in de hoeken, meer schroeven toegevoegd die bijdragen aan de stevigheid.

De batterij is een stuk groter, omdat het grotere display ook meer stroom verbruikt. De batterijduur is echter gelijk met de 13-inch en dat komt mede door de grotere accu, die nu uit meerdere delen bestaat. Wat een stukje kleiner is, is het moederbord. Apple had in theorie hetzelfde moederbord als in de 13-inch kunnen gebruiken, maar heeft een nieuwe versie ontworpen die een fractie smaller is. De reden? De extra speakers. De 15-inch MacBook Air heeft zes speakers in plaats van vier en daarvoor was wel extra ruimte nodig.

Over het algemeen lijkt de binnenkant van de 15-inch dus heel erg op die van de 13-inch, op een paar verschillen na. Een ander aspect van het instapmodel van de 15-inch MacBook Air is echter hetzelfde gebleven als bij de 13-inch en daar zal niet elke gebruiker blij mee zijn.

Tragere SSD-snelheden bij 256GB 15-inch MacBook Air

Net als bij de 13-inch MacBook Air (en ook andere recente Mac-modellen zoals de M2 Mac mini), zijn de lees- en schrijfsnelheden van het 256GB model van de 15-inch MacBook Air lager dan bij de 256GB M1 MacBook Air uit 2020. Dat komt omdat Apple sinds afgelopen zomer gebruikmaakt van één NAND-chip van 256GB, in plaats van twee van 128GB. Dat is voor Apple een kostenbesparing, maar dat heeft dus wel tot gevolg dat de SSD een stuk trager is. Dat klinkt als slecht nieuws, maar de meeste gebruikers (zeker de doelgroep van het 256GB-model) zullen dit niet merken. Het verschil is alleen echt merkbaar als je heel veel grote bestanden moet overzetten naar bijvoorbeeld een externe schijf. Ook bij hele zware taken zou je dit kunnen merken, omdat de MacBook SSD-opslag als virtueel werkgeheugen kan gebruiken als het echte werkgeheugen vol is. De doorsnee gebruiker zal dus van de trage SSD weinig merken, terwijl de meer professionele gebruiker waarschijnlijk toch al voor de 512GB-versie kiest. Die heeft wel de snellere SSD-snelheden.

