Rainway maakt peer-to-peer-connectie voor cloud-gaming

Met cloud-gaming kun je gamen op een apparaat zonder dat die game daadwerkelijk geïnstalleerd is. Je streamt als het ware de game alsof het een Netflix-film is. Dit zorgt voor veel nieuwe mogelijkheden wat mobiel gamen betreft. Er was al een aantal diensten die dit kunnen, zoals Google Stadia. CEO Andrew Sampson vertelt over de dienst in een interview met VentureBeat.

Ook andere bedrijven zitten niet stil. Zo heeft Sony de PlayStation Now-gamedienst en is Microsoft bezig met Project xCloud. Een groot verschil met Rainway is dat deze diensten allemaal geld kosten. Rainway kost niets. Dat is onder andere mogelijk door geen dure cloudhosting te moeten onderhouden. In plaats daarvan wordt er een peer-to-peer-verbinding gelegd tussen de PC en je iOS-apparaat. Het is daarom wel belangrijk dat je PC een goede internetverbinding heeft. Overigens werkt de dienst niet vanaf een Mac.

Rainway werkt als volgt: je kunt vanuit de app games op je PC starten van diensten als Steam en Origin. De toepassing op je PC neemt vervolgens je scherm op die live naar je andere apparaat zoals je iPad wordt gestreamd. Deze verbinding is direct, dus je moet op hetzelfde Wi-Fi-netwerk zitten met beide apparaten. Er komt volgens CEO Andrew Sampson geen server van Rainway aan te pas.

Omdat de nieuwe Rainway-app voor iOS ondersteuning heeft voor MFi-controllers kun je wat dat betreft net zo goed gamen als thuis. Hierdoor kun je namelijk onder andere PlayStation- en Xbox-controllers koppelen aan je iPhone of iPad.

Cloud-gaming scheelt veel opslagruimte

Hoewel Rainway technisch gezien geen cloud-gaming is – er komt geen cloud aan te pas – kunnen we wel met zekerheid zeggen dat een dergelijke dienst veel opslagruimte bespaart. De game moet natuurlijk wel geïnstalleerd zijn op je PC thuis, maar niet op je iPhone of iPad. Voor een topgame als Red Dead Redemption 2 is op de PC zo’n 150GB vereist om de game te kunnen installeren. Veruit de meeste mensen hebben deze ruimte niet even vrij op hun mobiele apparaat.

Daarnaast is het uitbreiden van opslag mogelijk bij een PC. Je kunt daarom achteraf nog altijd kiezen om uit te breiden. Bij een iPhone of iPad is dat natuurlijk onmogelijk. Zoals gezegd werkt de dienst niet vanaf een Mac, maar een fanatieke gamer zal waarschijnlijk toch al een PC hebben staan.

Je kunt de PC-toepassing van Rainway gratis downloaden op de website van de ontwikkelaar.