Automatisch verdwijnende berichten of posts op social media zie je steeds vaker. De trend is ooit begonnen door Snapchat, maar ook Instagram heeft dit met bijvoorbeeld de stories. In een nieuwe blogpost kondigt WhatsApp een soortgelijke functie aan. Met de WhatsApp berichten met vervaldatum zorg je ervoor dat een bericht na zeven dagen automatisch verdwijnt. De functie lekte eerder al uit, maar is nu dus officieel aangekondigd.



WhatsApp berichten met vervaldatum

De nieuwe functie is WhatsApp’s eigen versie van automatisch verdwijnende berichten. Zodra je deze functie in een chat inschakelt, verdwijnen de berichten automatisch na zeven dagen. Dat betekent dat zowel de verstuurder als de ontvanger de berichten na een week niet meer kan lezen.

In een één-op-één chat kan iedereen dit inschakelen. In een groepsgesprek is dit voorbehouden aan de beheerders. De instelling geldt per chat: alle berichten die na het inschakelen van de functie in de chat verstuurd worden, verdwijnen na die zeven dagen. Je kan dit dus niet per bericht instellen. WhatsApp heeft voor zeven dagen gekozen, omdat dit volgens het bedrijf een middenweg is tussen het niet permanent hoeven te bewaren van tijdelijke berichten (zoals een boodschappenlijstje) en het terug kunnen lezen van berichten van de afgelopen dagen.

Zoals eerder deze week al bleek, is er een aantal uitzonderingen waarbij berichten mogelijk nog wel te lezen zijn. Een bericht kan nog altijd in meldingen zichtbaar zijn, als het oorspronkelijke bericht niet geopend wordt. Ook bij het citeren van een bericht kan het oorspronkelijke bericht langer zichtbaar zijn.

WhatsApp belooft dat de functie deze maand naar alle gebruikers wordt uitgerold.