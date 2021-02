Nog altijd worden er Apple Watch-apps uitgebracht voor het bedienen van bepaalde apparaten. Eerder dit jaar schreven we nog over de Sennheiser Smart Control-app voor de Apple Watch en nu heeft barbecuemaker Traeger ook een app voor de Apple Watch uitgebracht.



Traeger app nu voor Apple Watch

De Traeger-app werkt met modellen die uitgerust zijn met WiFIRE-bediening. Deze modellen zijn ook in Nederland te koop. Je kan met de Apple Watch-app niet alleen de huidige temperatuur instellen en bekijken, maar ook een timer instellen, de standen aanpassen en het kookproces volgen. Ook de warmhoudstand is via de Apple Watch in te schakelen.

Qua mogelijkheden komt de app op de Apple Watch dus grotendeels overeen met de iPhone-versie. Temperatuur en timer instellen doe je via de Digital Crown, maar kan ook met het touchscreen. De meldingen van de app verschijnen ook op de Apple Watch, zodat je precies weet wanneer het eten gaar is.

De barbecues van Traeger zijn onder andere verkrijgbaar bij Coolblue. Deze twee modellen zijn onder andere geschikt voor bediening met de app:

Er zijn ook diverse grillthermometers met iPhone-app beschikbaar. In onze round-up vind je enkele modellen.