iCulture Vandaag: dit was maandag 22 februari 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op maandag 22 februari 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag werd Spotify HiFi aangekondigd, een aankomende extra versie van de streamingdienst met hoge kwaliteit audio. Veel details zijn nog onbekend, zoals de prijs en release. Verder leggen we je uit hoe je kaarten toevoegt aan de Wallet-app, wat er gebeurt als je de WhatsApp-voorwaarden niet accepteert en presenteren we onze bijgewerkte lijst met de beste slimme knoppen voor HomeKit. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

We leggen je uit hoe je zelf Wallet-kaarten kunt maken en automatisch kan laten verschijnen op basis van je locatie.

Hoe kun je allemaal kaarten toevoegen aan de Wallet-app? Er zijn allerlei manieren voor.

Accessoires en devices

Met deze slimme knoppen voor HomeKit kun je alles met een fysieke knop bedienen. Ze zijn zelf te programmeren en combineren.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Genius Scan - PDF Scanner (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Compleet opnieuw ontworpen scanapp met vernieuwde kunstmatige intelligentie.