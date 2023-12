Apple was het eerste bedrijf dat de 3nm chips van TSMC in de iPhone 15 Pro gebruikte. Maar de ontwikkelingen staan niet stil en TSMC is alweer een stap verder. Een paar dagen geleden werd bekend dat TSMC de testresultaten van de aanstaande 2nm chip aan Apple heeft laten zien. En nu blijkt dat TSMC al bezig is met het ontwikkelen van 1,4nm chips. Daarbij is ook de officiële naam onthuld: A14. Het is een wat ongelukkige naam, aangezien Apple eerder al de naam A14 gebruikte voor de 5nm chip in de iPhone 12. Het is opmerkelijk dat de chipmaker dezelfde naamgeving kiest, als dat van zijn belangrijkste klant: Apple. Mogelijk heeft TSMC de nieuwe naam gekozen als flauwe reactie op Intel, die onlangs de 1,8 nanometer Intel 18A heeft aangekondigd.

De 1,4nm-technologie zal naar verwachting op z’n vroegst in 2027 op de markt komen. Eerst komen er nog de 2nm-chips (‘N2’), waarvan de massaproductie gepland staat voor eind 2025. Eind 2026 volgt er een verbeterde ‘N2P’. Apple gebruikt de nieuwste chiptechnologie altijd eerst in de iPhones, voordat ze hun weg vinden naar de iPad en Mac. Op basis daarvan kunnen we dan het volgende verwachten:

Toestel* Jaartal Apple-naam Nanometer TSMC-naam iPhone 15 Pro 2023 A17 3nm N3B iPhone 16 Pro 2024 A18 3nm N3E iPhone 17 Pro 2025 A19 2nm N2 iPhone 18 Pro 2026 A20 2nm N2P iPhone 19 Pro 2027 A21 1,4nm A14 *Voorspelling; naamgeving van de toestellen kan nog wijzigen.

Hoe lager het aantal nanometers, hoe dichter de transistoren op elkaar kunnen zitten en hoe hoger de prestaties en de efficiency. In de presentatie van TSMC wordt ook 1,0 nanometer genoemd, maar dat zou pas in 2030 realiteit kunnen worden. Als Apple op de gebruikelijke manier doorgaat met nummeren van iPhones zijn we dan inmiddels bij de iPhone 22 aanbeland.

Verwarrend: de A14 van Apple is iets heel anders dan de nu aangekondigde A14 van TSMC.

Eerder schreven we over de 3 nanometer-chips, die sinds dit jaar in de iPhones en Macs te vinden zijn – en waarom dat zo bijzonder is.