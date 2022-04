De stekker gaat uit macOS Server, de software waarmee je van je Mac (bijvoorbeeld een Mac mini of een oude iMac) een server kon maken. Vanaf 21 april 2022 is het afgelopen.

Over en uit voor macOS Server

Apple investeerde al jarenlang niet meer in macOS Server, dus het nieuws dat het nu voorgoed voorbij is komt niet als een verrassing. Versie 5.12.2 is de laatste update van macOS Server die je nog kunt installeren. De diensten uit de serversoftware zijn inmiddels overgeheveld naar macOS, voor zover relevant. Sinds macOS High Sierra zitten diensten als Time Machine Server en File Sharing Server al in de normale macOS-software, dus er is geen behoefte meer aan losstaande software. Bovendien moest je er €19,99 voor betalen, terwijl het ook gratis kan.



Het nieuws werd stilletjes aangekondigd in een supportdocument . Bestaande gebruikers van macOS Server kunnen de software blijven gebruiken. Ook heeft Apple supportdocumenten voor het overstappen van Profile Manager naar een andere MDM-oplossing. Sinds macOS Server 5.7.1 leverde Apple niet langer open source-diensten zoals Calendar Server, Contacts Server, Mail Server, DNS, DHCP, VPN Server en Websites mee. Je moest ze sindsdien bij de open source-aanbieders zelf halen. Meer hierover lees je in dit supportartikel

Mac mini als server

Wil je macOS Server gebruiken, dan kan dat natuurlijk op een oudere Mac. Maar veel mensen gebruiken er ook een Mac mini voor. Die koop je voor minder dan 800 euro, zeker als je een eerdere generatie neemt.

Heb jij ooit macOS Server gebruikt, of was je al overgestapt naar een andere oplossing?