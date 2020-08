Heb je een app ontwikkeld die maar door een kleine groep mensen zal worden gebruikt? Dan is distributie via TestFlight een goed idee, ontdekken steeds meer ontwikkelaars. De regels zijn soepeler, al gelden er wel een paar beperkingen.

TestFlight als ondergrondse App Store

TestFlight is een tool waarmee ontwikkelaars apps kunnen testen. Het idee is dat een kleine groep betatesters alvast toegang krijgt tot een bepaalde app, voordat deze officieel in de App Store beschikbaar komt. Gaandeweg is het aantal toegestane testers steeds groter geworden. Ontwikkelaars hoeven ook geen administratie bij te houden van betatesters die ze willen uitnodigen. In plaats daarvan kunnen ze een algemeen linkje rondsturen en iedereen die dat wil kan eraan meedoen. De nieuwe app Airport brengt al die lopende betatests bij elkaar in een overzicht.



Het klinkt als een ideaal alternatief voor de App Store – en sommige ontwikkelaars hebben die mogelijkheid dan ook ontdekt. Zo zal de eerder besproken app Airport alleen via TestFlight verkrijgbaar zijn, omdat het te riskant is om het als normale app uit te brengen. Daarnaast zijn er allerlei websites die TestFlight-beta’s in kaart brengen, zoals Departures.

Volgens de website Protocol gebruiken veel ontwikkelaars TestFlight voor het publiceren van apps, die ze binnen een kleine kring willen verspreiden. Het gaat bijvoorbeeld om kleine apps die zo weinig functionaliteit bevatten dat Apple ze nooit zou goedkeuren.

Ook gaat het om apps die met opzet beperkt beschikbaar komen, zodat er een buzz ontstaat. “Er is geen coolere manier om je status te laten zien, dan met een screenshot van je TestFlight, tjokvol met apps die nog niemand kent.” Dat geldt bijvoorbeeld voor Clubhouse, een sociale netwerk-app voor ontwikkelaars, die in Silicon Valley erg populair is.

TestFlight werd in 2014 overgenomen door Apple. De regels voor het publiceren van apps zijn wat soepeler: Apple kijkt alleen of de apps functioneren en geen kwaadaardige insteek hebben. Er geldt ook geen App Store-commissie van 30% omdat alle in-app aankopen gratis zijn. De grootste beperking is dat je maximaal 10.000 mensen kunt laten meedoen aan de test. Voor sommige apps is dat ruim voldoende, zeker als je een app alleen met je vrienden wilt delen.



Ook in het nieuws: TestFlight heeft een nieuw icoon.

Ontwikkelaars zeggen dat Apple na het goedkeuren van een app nauwelijks nog kijkt naar latere versies. Het is immers bedoeld voor een tijdelijke test, al gebruiken steeds meer ontwikkelaars het als een oplossing voor de langere termijn. Juist de creatievere ideeën die in de normale App Store geen kans hebben, kunnen in TestFlight tot bloei komen.