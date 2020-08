Apple werkte aan geheime iPod voor Amerikaanse ministerie

Dat Apple met strikte geheimhouding aan de nieuwe producten werkt, is bij iedereen wel bekend. Maar ook voor medewerkers binnen Apple is het vaak zo dat het lang niet altijd duidelijk is waar je aan werkt. Dat geldt ook voor David Shayer, voormalig software engineer van de iPod. Hij deelt zijn verhaal over een speciale iPod waar hij aan moest werken. De baas van de iPod-software klopte in 2005 aan bij het kantoor van Shayer met een bijzonder verzoek: hij moest twee engineers van het ministerie van Energie helpen om een speciale iPod te bouwen.



Apple werkte in geheim aan speciale iPod

Shayer ontmoette de twee engineers bij het hoofdkantoor van Apple. Het ging om Paul en Matthew, die allebei werkten voor Bechtel. Bechtel is een bedrijf dat samenwerkte met het ministerie van Energie. Het doel was om speciale hardware aan de iPod toe te voegen. Daarmee kon iets opgenomen en opgeslagen worden op de schijf van de iPod, maar zonder dat dit vanaf de buitenkant te zien is. Belangrijk is ook dat het nog steeds moest blijven werken als een gewone iPod.

Paul en Matthew bouwden de speciale iPod, maar Shayer moest hen assisteren op het gebied van software. De baas van Shayer wist van niets, want de enige met wie hij hierover mocht spreken was de softwarebaas van de iPod. De twee engineers mochten geen toegang krijgen tot de server van de broncode. Daarom overhandigde Shayer een dvd met een kopie van de broncode, maar met het nadrukkelijke verzoek dat deze het gebouw niet mocht verlaten.

Engineers kochten eigen iPods

De twee engineers moesten zelf zorgen voor de hardware. Paul en Matthew kochten tientallen iPods in de winkels om mee te werken. Het ging om de vijfde generatie iPod, die gemakkelijk open te maken is zonder dat je dit aan de buitenkant ziet. Terwijl de twee engineers hun werk deden, assisteerde hij met de softwarekant van het bijzondere project. Maar nog altijd was het voor Shayer onduidelijk wat de twee engineers precies aan het maken waren. Alleen in grote lijnen spraken zij over de speciale iPod die gemaakt moest worden, maar wat je ermee kon was geheim.

Op de schijf van de iPod werd een speciale partitie gemaakt om de verkregen gegevens in het geheim op te slaan. Maar hoe kon je het opnemen starten en stoppen? Nog altijd was onduidelijk wat er precies opgenomen moest worden. Uiteindelijk werd het menu voor de instellingen gebruikt. Diep in de menustructuur werd een knop toegevoegd. Alle andere functies van de iPod werden behouden.

Het bijzondere is dat alles rondom dit project alleen mondeling besproken is. Niks werd opgeschreven, waardoor er dus ook geen documentatie is. Nog altijd wist Shayer niet wat de twee engineers nou gemaakt hadden. Hij vermoedt dat het gaat om een vermomde geigerteller. Dat is een apparaatje waarmee de straling kan meten. Met de speciale iPod kon je dus ongezien rondlopen en een muziekje luisteren, terwijl je stiekem metingen deed voor radioactieve straling.

Vanwege het ontbreken van documentatie, bestaat deze iPod dan ook niet in de ogen van Apple. Het complete verhaal geeft een leuk kijkje achter de schermen en de regels die Apple neemt om producten in het geheim te maken.