Oplettende gebruikers van de Kinderopvangtoeslag-app hebben het misschien onlangs al gezien: zo’n twee weken geleden werd de app omgebouwd tot algemene Toeslagen-app. Met de vernieuwde app regel je dus niet meer alleen de kinderopvangtoeslag, maar ook alle andere soorten toeslagen. Je kunt met de app checken welke gegevens gebruikt worden om de toeslagen te berekenen en ze ook eenvoudig wijzigen.

Toeslagen-app voor alle toeslagen

Huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en meer: in diverse situaties kun je in aanmerking komen voor toeslag. Zodra je in de app inlogt, staan alle toeslagen bij elkaar. Onderaan zie je het (geschatte) jaarinkomen van 2024, waarvoor de toeslagen voor het komende jaar berekend worden. Je kunt ook wisselen naar 2023 en zo checken welke toeslagen je het voorgaande jaar had en welk jaarinkomen daarvoor gebruikt is.

Behalve het checken van de gegevens, kun je ze ook direct via de app wijzigen. Dat was voorheen (toen het nog de Kinderopvangtoeslag-app was) ook al mogelijk. Zo kan je ook het aantal opvanguren of het opvangtarief van een kinderopvang wijzigen. De Nederlandse overheid hoopt hiermee de kans te verkleinen dat je te veel of juist te weinig toeslag ontvangt. In de app kan je ook berichten ontvangen ter herinnering voor het controleren van de gegevens.

De komende maanden wordt de app nog verder uitgebreid met nieuwe functies, zoals het inladen van opvanggegevens van kinderopvangorganisaties. In veel gevallen zul je gegevens voor toeslagen slechts een paar keer per jaar willen wijzigen, dus het is geen app die je wekelijks zult gebruiken. Behalve via de app kun je dit soort overheidszaken ook online regelen via Mijn Toeslagen. Je hebt daar meer mogelijkheden dan in de app zelf.