Bij de meeste banken kun je sinds een tijd al een rekening openen en nieuwe klant worden zonder dat je hiervoor naar een kantoor hoeft te gaan. Bij ING was dat tot voor kort alleen mogelijk voor gebruikers met een Android-smartphone, maar met de nieuwste versie kunnen ook iPhone-gebruikers via de app een rekening openen. Je scant daarvoor je paspoort of ID-bewijs, waardoor een bezoekje aan een kantoor niet meer nodig is.



ING-update: rekening openen via iPhone-app

Bij fintechbanken zoals bunq, N26 en Monese is het de normaalste zaak van de wereld om een rekening via de app te openen, maar bij de traditionele Nederlandse banken is dat een stuk nieuwer. De ABN AMRO ondersteunt dit via de eigen app, terwijl de Rabobank daar de aparte Rabo Mobiel Identificeren-app voor heeft. ING heeft dit nu ook standaard in de eigen iPhone-app ingebouwd. De bank is daarmee dus rijkelijk laat in vergelijking met andere banken. Je vult eerst wat gegevens in en scant daarna je paspoort of id-kaart met de camera. De app gebruikt ook NFC op de iPhone om de chip uit te lezen.

Momenteel werkt dit alleen nog voor het openen van een particuliere rekening. Ben je al klant, dan kan je een extra rekening via de website van ING openen. Er gelden ook meteen nieuwe voorwaarden. Daarin staat dat de klantenservice vaak meteen weet wie je bent als je vanuit de app contact opneemt.

De NFC-chip in de iPhone wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt. Waar de regels in het begin behoorlijk strikt waren, stelt Apple steeds meer functies beschikbaar. Onlangs introduceerde de Nederlandse overheid nog een nieuwe identiteitskaart die je kan scannen met de NFC-chip in de iPhone. Een eigen betaalmethode via de iPhone-NFC aanbieden als alternatief voor Apple Pay mag echter nog steeds niet, tot ongenoegen van de Europese Commissie.

Bekijk ook Nieuwe Nederlandse identiteitskaart gebruikt NFC in je iPhone Er is een vernieuwde Nederlandse identiteitskaart uitgebracht die je sinds afgelopen maandag kunt aanvragen. Deze bevat een chip met inlogfunctie, zodat je met de iPhone NFC je identiteit kunt bevestigen.

Voor huidige gebruikers: afschriften downloaden en meer

Huidige gebruikers kunnen via de app nu ook afschriften downloaden. Je kiest de rekening en tikt op de drie puntjes rechtsboven. Je kiest een start- en einddatum en bepaalt hoe je de afschrift wil hebben. De PDF kan je vervolgens opslaan of meteen afdrukken via een AirPrint-geschikte printer.

Verder kun je nu vanuit de app ook een internationale overschrijving starten, al word je hier nog wel doorgestuurd naar de mobiele website van ING. De laatste tijd stuurt de bank je voor bepaalde functies steeds vaker door naar de mobiele website, zoals voor het blokkeren van een betaalpas. Een internationale overschrijving doe je dus nog steeds niet direct via de app, maar je kan hem daar wel starten. Ook is het overzicht met betaalverzoeken verbeterd, zodat je aan de afbeelding sneller ziet om welk betaalverzoek het gaat.