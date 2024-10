Eind vorige maand ging, na enige vertraging, de veiling van de 3,5GHz-frequenties voor 5G van start. Dankzij deze frequenties kunnen gebruikers profiteren van betere en snellere 5G-verbindingen, vooral op drukke plekken. De drie grote providers van Nederland hebben alledrie en even groot deel van de beschikbare 3,5GHz-frequenties weten te bemachtigen, bleek vorige week al. Vanaf vandaag activeert Odido haar verkregen frequenties en dit is wat jij daarvan gaat merken.

Odido activeert 3,5GHz-frequenties

De provider zegt dat alle klanten met een 5G-toestel (dus de iPhone 12 of nieuwer) vanaf vandaag kunnen profiteren van hogere snelheden als ze op het 5G-netwerk zitten. Het verschil zal vooral merkbaar zijn op plekken waar het druk is, zoals in steden of bij evenementen waar veel mensen tegelijk bij elkaar zijn. De provider zegt niet hoeveel sneller de 5G-verbinding precies wordt, maar het zou in ieder geval een merkbare snelheidswinst op moeten leveren.

Je hoeft daar als Odido-gebruiker niks voor te doen. Het enige dat nodig is, is een 5G-toestel. De 3,5GHz-frequentie geeft een boost aan het netwerk, doordat het overgrote deel van de masten nu voorzien is van deze frequenties. Later dit jaar worden de overige masten geactiveerd met de nieuwe frequenties.

3,5GHz-frequentie bij andere providers

Wanneer gaan de andere Nederlandse providers de 3,5GHz-frequenties activeren? Wij hebben nagevraagd bij KPN en Vodafone over wat hun planning is. KPN zegt daarover het volgende:

Met de nieuw verworven 3,5 GHz-licenties gaan we de volgende fase van 5G in en kunnen we de capaciteit verder vergroten en hogere downloadsnelheden voor onze klanten mogelijk maken. We hebben op de drukste plekken in ons mobiele netwerk de 3,5 GHz-band reeds geïnstalleerd en zullen deze gaan activeren zodra we de vergunning hebben gekregen.

In mei 2023 kondigde KPN al aan dat er in 2024 de eerste stap gezet wordt naar het 5G-standalone netwerk, dat volledig op 5G-technologie draait. Daarbij speelt ook de 3,5GHz-frequentie een belangrijke rol.

Ook van Vodafone hebben we een reactie gekregen. Een woordvoerder zegt over het activeren van de 3,5GHz-frequentie het volgende:

We hebben reeds een landelijk dekkend 5G netwerk en Vodafone zal de 3,5 GHz frequentie zo inzetten dat we onze klanten de beste netwerkervaring kunnen bieden. Dit houdt in dat de 3,5 GHz frequentie als aanvulling zal worden ingezet om onze klanten, daar waar het nodig is, te voorzien van voldoende capaciteit. We zijn ons netwerk continu aan het doorontwikkelen en kunnen over specifieke details zoals timings van in gebruikname nog geen uitspraken doen.

Snelheidsverhoging bij Odido vanaf augustus

Tegelijkertijd kondigt de provider aan dat er vanaf augustus een verhoging van de maximale snelheid van een aantal abonnementen gepland staat. Momenteel hanteert Odido nog een maximale snelheid van 1 Gbps op het 5G-netwerk op het duurste abonnement. Wat de nieuwe maximale snelheid wordt en voor welke abonnementen dat gaat gelden, is nog niet duidelijk. De verhoging gaat in ieder geval wel gelden voor bestaande klanten. Ook hoeft er niets extra’s betaald te worden voor de snelheidsverhoging.

