Samenwerking Ziggo en SkyShowtime

SkyShowtime is sinds een tijdje actief in Nederland en we kunnen ons voorstellen dat je niet zit te wachten op nóg een streamingdienst waar je je op moet abonneren. Dat hoeft ook niet. Tenminste, als je gebruik maakt van Ziggo Movies & Series L of XL. De 1 miljoen Ziggo-klanten die hier gebruik van maken krijgen later dit jaar persoonlijk bericht hoe ze SkyShowtime kunnen activeren. Ze krijgen volledige toegang tot alle films en series van de streamingdienst. Vanaf vandaag kun je al kijken naar een selectie van SkyShowtime, met onder andere Ticket to Paradise, Top Gun: Maverick, Babylon, iCarly, Nope, PAW Patrol, Rabbit Hole, Star Trek: Strange New Worlds (S1), , Tulsa King, Yellowjackets (S1 & S2) en Yellowstone (S1-5).



Ziggo bood eerder exclusieve HBO-titels aan, zoals Game of Thrones en Succession, maar sinds de start van HBO Max is die content verdwenen. Daarvoor in de plaats krijg je nu SkyShowtime , dat is ontstaan uit een samenvoeging van de streamingdiensten Paramount+ en SkyShowtime. Daardoor heb je toegang tot films en series van onder andere Paramount, CBS, Universal en Dreamworks.

SkyShowtime is standaard inbegrepen bij het TV Max-abonnement. Heb je dit niet, dan kun je je voor €6,99 per maand abonneren op SkyShowtime. Maar wacht… heb je je iPhone-abonnement bij Vodafone of hollandsnieuwe lopen, dan kun je profiteren van combinatievoordeel en kun je SkyShowtime als extra tv-pakket toevoegen aan je bundel.