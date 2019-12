Spotify Tastebuds: krijg muziektips van vrienden

Wong vond een pagina waarop de nieuwe functie wordt omschreven. Je kunt er nieuwe muziek mee ontdekken dankzij vrienden die goede smaak hebben. Mensen kunnen met Tastebuds ook van elkaar zien welke nummers ze het meest hebben geluisterd. Je kunt de nummers die vrienden aanraden ook aan je eigen bibliotheek toevoegen. De functie is te bekijken op deze pagina https://open.spotify.com/tastebuds maar werkt nog niet.



Muziek luisteren is een sociale gebeurtenis: je bespreekt graag met vrienden welke nummers je goed vindt. Toch heeft Spotify nauwelijks functies voor interactie met vrienden. Er is alleen een functie om op de desktop te zien waar vrienden naar luisteren.

Spotify heeft bewust weinig sociale functies

Volgens TechCrunch heeft Spotify met opzet de sociale functies beperkt om mensen te dwingen de eigen afspeellijsten en ontdekfuncties van het bedrijf te gebruiken. Dit gaf Spotify veel invloed op welke artiesten ‘geplugd’ worden en gaf het bedrijf ook een sterkere positie in onderhandelingen met platenlabels. Door goede banden met Spotify aan te knopen en niet te moeilijk te doen over royalties en exclusives is de kans groter dat je als artiest in een afspeellijst komt te staan.

Concurrent Apple Music heeft al een sociale functie. Met de Vrienden-mix, die elke maanddag wordt vernieuwd, kun je nummers zien die je vrienden hebben geluisterd (als ze dit delen). Zie de afbeelding hieronder.

Muzieknummers delen

Beide muziekdiensten bieden de mogelijkheid om nummers waar je naar luistert te delen op sociale media, maar dit moet je wel per stuk doen. Spotify had eerder ook een inbox-functie waarmee je nummers kon uitwisselen, maar verwijderde dit later. Eventueel kun je bij Spotify ook specifieke gebruikers zoeken en ze volgen.

Voorlopig gaat het bij Tastebuds nog om een test, die nog niet officieel is uitgerold. Je kunt er dus ook nog geen gebruik van maken. Het is nog de vraag of Spotify het gaat invoeren voor iedereen. Een eerder gevonden Friends Weekly-afspeellijst (vergelijkbaar met Apple’s Vrienden-mix) kwam nooit beschikbaar.