Accessory Development Kit voor HomeKit nu open source

Het gaat om de zogenaamde Accessory Development Kit (ADK). Deze set aan ontwikkeltools is niet nieuw, want het was al beschikbaar voor MFi-gecertificeerde bedrijven. Dit is een soort goedkeuring van Apple om accessoires te ontwikkelen, maar het kost tijd en geld om gecertificeerd te worden. De ADK is nu door iedereen te gebruiken.

Gisteren werd bekend dat Apple onder andere met Google, Amazon en de Zigbee Alliance een open standaard voor smart home-apparaten gaat ontwikkelen. Door de ADK open te stellen zet Apple nog een stap in het makkelijker maken van smart home-ontwikkeling, maar de MFi-certificering blijft nog wel bestaan.

Dde open source-versie van de ADK bevat de belangrijkste principes van HomeKit, maar is niet de volledige versie. Daarvoor moeten bedrijven alsnog goedgekeurd worden door Apple. Ze moeten hiervoor ook geld betalen. Het is dus helaas niet zo dat we opeens allerlei goedkopere en gevarieerdere HomeKit-accessoires gaan krijgen. Om een product daadwerkelijk te ontwikkelen voor de verkoop is nog steeds een MFi-certificaat nodig.

Zelf iets met HomeKit maken

Ben je hobbyist, dan kun je voor jezelf wel aan de slag om je eigen huis te voorzien van zelf ontwikkelde slimme accessoires. Apple kan alleen de verkoop verbieden. Om een werkend prototype van een product te ontwikkelen is volgens Apple slechts een week nodig. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van je plannen.

Kortom kan de HomeKit ADK het makkelijker maken om accessoires te ontwikkelen, maar niet kinderlijk eenvoudig. Apple wil nog steeds de touwtjes in handen houden als een product daadwerkelijk wordt uitgebracht. Dit zal waarschijnlijk deels met kwaliteit en privacy te maken hebben, maar Apple verdient ook geld aan de accessoires.

Bekijk ook MFi: alles over Apple's keurmerk voor accessoires Het Apple MFi-programma zorgt ervoor dat je goedgekeurde accessoires kunt vinden. In deze uitleg lees je wat MFi betekent en hoe de certificering bij Apple werkt.

Niet de eerste open-source kit van Apple

Ondanks dat Apple over het algemeen vrij gesloten is, is de ADK voor HomeKit niet de eerste tool die het bedrijf open-source maakt. Al enkele jaren is Apple’s programmeertaal Swift vrij te gebruiken en zijn er al nieuwe versies van uitgebracht, die in samenwerking met de community zijn ontstaan. Dit stelt ontwikkelaars van alle kanten in staat om degelijke apps te schrijven.

Een open-source project van Apple dat niet doorging is FaceTime. Bij de aankondiging van deze videobelfunctie in 2010 maakte Steve Jobs bekend dat het open-source zou worden. Dat zou betekenen dat je in theorie via Skype zou kunnen FaceTimen, mochten ze het implementeren. Er is echter nooit meer wat van gehoord en we verwachten ook niet meer dat het gaat gebeuren.

Je kunt de HomeKit ADK bekijken en downloaden van Apple’s GitHub-pagina.