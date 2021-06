Spotify heeft in de iOS-app een nieuwe functie toegevoegd: 'Only You'. Daarmee krijg je persoonlijke afspeellijsten te horen met zes verschillende ervaringen.

Spotify: jij bent uniek

De introductie van Spotify ‘Only You’ valt samen met een wereldwijde campagne, waarmee je een fijn gevoel krijgt aangepraat. Alleen jij speelt die ene artiest ‘s avonds laat of speelt band X altijd na band Y. Het gaat om jouw unieke smaak. De functie is te vinden in de Spotify-app voor iOS en bestaat uit zes verschillende ‘ervaringen’. In de app vind je een audio-geboortekaart, met de artiesten waar je de afgelopen zes maanden het meest naar geluisterd hebt. Eerder had Spotify al een tijdcapsule en jaaroverzichten om een indruk te krijgen van de nummers die jij leuk vindt.



Je mag ook drie artiesten uitnodigen voor een virtueel diner. Je zet ze gezamenlijk aan tafel en Spotify maakt er een mix van voor tijdens het avondeten. Je kunt ook unieke koppels maken van artiesten die je graag tegelijk beluistert. Met meer dan 356 miljoen gebruikers en meer 70 miljoen tracks is er altijd wel een unieke combinatie te maken.

Je kunt ook zien welke muziekjaren jij het meest beluistert en op welk moment van de dag je bijvoorbeeld naar een bepaalde artiest luistert. Dit geldt zovel voor ‘s ochtends vroeg als ‘s avonds. Daarnaast kun je je favoriete genres bekijken. Omdat Spotify de afgelopen tijd ook flink inzet op podcasts kun je ook zien welke onderpen jij interessant vindt – maar dat wist je misschien al.

Nadat je een aantal stappen hebt doorlopen en bijvoorbeeld je gasten voor het virtuele diner hebt uitgekozen, krijg je nieuwe persoonlijke afspeellijsten. Later vind je ze terug in de Only You-hub.

Naast Only You gaat Spotify ook Blend beschikbaar stellen voor iOS-gebruikers. Dit is nu nog in betafase, maar geeft je de mogelijkheid om de smaak van twee vrienden met elkaar te mixen tot een afspeellijst voor twee. Je moet hiervoor een vriend uitnodigen en op ‘Create Blend’ tikken. Nadat de vriend de uitnodiging heeft geaccepteerd wordt een afspeellijst gemaakt van liedjes die jullie allebei leuk vinden.