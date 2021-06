Apple: ‘App Store is goed voor kleine ontwikkelaars’

In aanloop naar WWDC heeft Apple de resultaten van een onderzoek vrijgegeven, uitgevoerd door de Analysis Group. Daaruit blijkt dat er ook bij kleine ontwikkelaars flinke groei in zit. Velen hadden te maken met uitdagingen door de pandemie, maar ze wisten er toch iets van te maken. Toch blijft het vooral bij percentages en krijgen we maar weinig concrete cijfers.

In een persbericht van Apple, dat sinds 19:00 uur in de Apple Newroom te vinden is, is te lezen hoe de vlag er (ongeveer) bij hangt voor kleine ontwikkelaars. Zij slaagden erin om in 2020 de omzet met 24% te laten groeien naar $643 miljard. Om hoeveel apps het precies gaat wilde Apple niet zeggen, maar het gaat in ieder geval om apps die door “meer dan 90%” van het totale aantal ontwikkelaars wordt gemaakt.

De afbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig uit (willekeurige) succesverhalen in de Apple Developer-app.



De onderzoeken hanteerden als definitie dat een kleine ontwikkelaar minder dan 1 miljoen downloads en minder dan $1 miljoen omzet heeft. Het onderzoek van Analysis Group bewijst dat ontwikkelaars die goederen en diensten verkopen meer omzet maakten en klanten over de hele wereld wisten te bereiken.

De studie ‘A Global Perspective on the Apple App Store Ecosystem’ bekijkt hoe kleine ontwikkelaars het doen in de App Store – ook hier zonder cijfers te noemen. Het aantal is sinds 2015 gegroeid met 40%. Meer dan 1 op 4 zag de inkomsten meer van 25 procent toenemen in de afgelopen vijf jaar. En de meeste bieden hun apps wereldwijd aan, in maar dan 40 landen.

Deze kleine ontwikkelaars zijn blij met Apple

Als voorbeeld worden een aantal apps genoemd, zoals KidloLand voor jonge kinderen. Het werd in 2012 bedacht door de broers Aditya and Nishant Mohatta uit India en is meer dan 6 miljoen keer gedownload door gebruikers in 174 landen. Inmiddels hebben de broers een team van meer dan 40 mensen in dienst, wat weer werkgelegenheid op lokaal niveau oplevert.

Andere App Store-ontwikkelaars werden rijk door overnames of door een beursgang. In Europa en de VS zijn meer dan 75 iOS-appmakers naar de beurs gegaan of zijn overgenomen, waarbij ze een waarde vertegenwoordigen van meer dan $510 miljard. Een voorbeeld hiervan is Bumble, onder andere eigenaar van de dating-app Badoo. Zij hebben nu meer dan 42 miljoen maandelijks actieve gebruikers in al hun apps, wereldwijd. Andere apps die in de spotlight staan zijn onder andere Makaron, Vectornator, Lake en WakeOut!

Zorgeloos betaalsysteem

De makers van de laatstgenoemde app roemen Apple’s betaalsysteem, waardoor ze zich geen zorgen hoeven maken over veiligheid of formaliteiten. Dat lijkt een reactie op Epic, het bedrijf dat graag een eigen betaalmethode wilde invoeren, maar dan uit de mond van iemand anders. Op zich heeft deze ontwikkelaar een punt: het zou lastiger zijn om in elk land afspraken te maken over een betaalsysteem.

Dat Apple deze cijfers nu naar buiten brengt is natuurlijk geen toeval: in aanloop naar WWDC laat het bedrijf graag zien hoe succesvol ontwikkelaars zijn en hoeveel banen er zijn gecreëerd dankzij Apple. Tijdens de keynote op maandag zullen we waarschijnlijk meer positief nieuws hierover te horen krijgen. De kans is klein dat Apple reageert op de lopende rechtszaken.