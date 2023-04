Met een simpele Shortcut voor iOS kunt je achterhalen of iemand voor Twitter Blue betaalt of nog een geverifieerd Twitter-account uit het verleden heeft.

Vanaf 1 april zouden de blauwe vinkjes bij Twitter gaan verdwijnen voor mensen die niet betalen. Zoals wel vaker bij Twitter lopen dingen niet altijd zoals beloofd. Ondertussen bestaan er betaalde en niet-betaalde blauwe vinkjes naast elkaar en heb je geen idee wie daadwerkelijk geverifieerd is, of er simpelweg voor betaalt. Een Twitter Verified-badge betekende voorheen dat het account gecontroleerd was op basis van paspoort, identiteitskaart of ander bewijsmateriaal. Je wist dat je te maken had met de echte persoon of organisatie. Sinds de komst van Twitter Bluet is het door elkaar gaan lopen. Maar met de iOS-shortcut Checkmate kun je het nu gemakkelijk controleren



Geverifieerd en betaalt niet

Geverifieerd en betaalt toch (bijv. Tim Cook)

Niet geverifieerd en betaalt

Niet geverifieerd en niet betaald

Checkmate is gemaakt door Mike Beasley en is te vinden op RoutineHub. Het is een simpel Shortcut-script dat controleert of het om een Twitter Verified- of Twitter Blue-account gaat. Bij het controleren van een account wordt op meerdere punten gecontroleerd en er kunnen vier antwoorden uit komen:

Je kunt Checkmate installeren door deze webpagina in je browser te openen en de QR-code van de Shortcut te scannen of door de instructies te volgen op deze pagina bij RoutineHub. Vervolgens tik je op de shortcut en vul je een Twitter-naam in. Je kunt ook vanuit de Twitter-app een account openen en op het deelmenu tikken, om vervolgens de shortcut te selecteren. Het werkt voor elke Twitter-naam en het werkt ook voor grijze en gouden vinkjes.

Hoe loopt het nu af voor mensen die al een blauw vinkje hadden? Afgelopen zondag gaf Elon Musk aan dat niet-betalende gebruikers “een paar weken uitstel” zouden krijgen, voordat hun geverifieerde vinkje zou vervallen. De reden daarvan zou zijn, dat het verwijderen van al die vinkjes veel handmatig werk vereiste en dus ook personeel – alleen is er na alle ontslagrondes weinig personeel meer over om dit te doen. Musk heeft de tweet later verwijderd en we weten dus niet wat ermee gaat gebeuren. Het kan best zo zijn dat de betalende en niet-betalende accounts nog een tijdlang naast elkaar blijven bestaan.