Spotify voert een wijziging door in de app die de manier verandert waarop jouw muziek wordt afgespeeld. Er komt namelijk eindelijk een aparte knop voor het afspelen in de gewone volgorde en voor de shuffle-functie.

Tot vorig jaar fungeerde de afspeelknop bovenaan een album op Spotify als een shuffle-knop. Zodra je hierop tikte, werd de muziek altijd in een willekeurige volgorde afgespeeld. Maar vooral bij albums kan dat nogal ongewenst zijn. Nummers zijn vaak met een reden in een bepaalde volgorde op een album gezet en voor een artiest is het daarom belangrijk dat de nummers dan ook bij voorkeur in die volgorde beluisterd worden. Zo kwam er vanuit Adele kritiek op Spotify, waarna de functie van de knop wijzigde. Maar nu maakt Spotify het eindelijk makkelijker om de muziek af te spelen in de volgorde die jij graag wil.



Spotify: gewoon afspelen of shuffle

De komende weken rolt Spotify een wijziging uit bovenaan de pagina’s van albums en afspeellijsten. Rechtsboven verschijnt naast de grote groene afspeelknop ook een extra shuffle-knop. Met de afspeelknop speel je de nummers in de getoonde volgorde af, terwijl de shuffle-knop de liedjes in willekeurige volgorde afspeelt. Tot voor kort moest je voor de shuffle-functie naar het huidige afgespeelde nummer gaan, een menu openen en de shuffle-functie activeren. Met de wijziging bepaal je dus van tevoren hoe de nummers afgespeeld worden.

De wijziging is het gevolg van de kritiek vanuit artiesten en het verzoek van gebruikers om de werking aan te passen. De nieuwe knoppen komen de komende weken beschikbaar voor gebruikers van Spotify Premium. De knoppen verschijnen dus zowel bij albums als afspeellijsten. Voor gratis gebruikers geldt de wijziging niet, omdat je daarmee bij albums en afspeellijsten alleen de volgorde kan afspelen die door Spotify bepaald is.

Ben jij tevreden met deze kleine maar belangrijke aanstaande wijziging? Of ben je juist dol op het verrassingseffect van de shuffle-functie en vond je de oude werkwijze wel prima? Laat het ons weten in de reacties!