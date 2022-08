Sinds 2016 kun je Apple Pay niet alleen gebruiken in fysieke winkels via de NFC-chip in de iPhone of Apple Watch, maar ook in online webshops voor het makkelijker afrekenen van je bestellingen. In Nederland ondersteunen sinds 2019 diverse online winkels Apple Pay. Maar een beperking was altijd dat je Apple Pay op het web alleen kon gebruiken vanuit Safari. In iOS 16 lijkt daar verandering in te komen, zo ontdekte ontwikkelaar Steve Moser. Apple Pay komt ook naar andere browsers, zoals Chrome. Maar dit geldt momenteel alleen voor op de iPhone en iPad.



Apple Pay in Chrome, Firefox en meer

Als je in de nieuwste beta’s van iOS 16 in andere browsers dan Safari naar een webshop gaat die Apple Pay accepteert, zul je zien dat de Koop met Apple Pay-knop gewoon verschijnt. Voorheen (in iOS 15 en eerder) was Apple Pay als betaalmethode verborgen als je de aankoop deed in bijvoorbeeld Google Chrome of Firefox. Dat Apple Pay nu ook naar Chrome, Firefox en Edge komt, is goed nieuws voor iedereen die liever een andere browser dan Safari gebruikt.



Apple Pay op het web in Chrome, Firefox en Edge in iOS 16

Dat Apple Pay vanaf iOS 16 ook werkt in andere browsers zoals Google Chrome en Firefox, is op zich niet vreemd. Alle browsers op iPhone en iPad moeten namelijk gebruikmaken van WebKit, de motor achter de Safari-browser. Browsers als Chrome zijn op iPhone en iPad dan ook in feite niets meer dan een andere skin van de Safari-browser, met nauwelijks snelheidsverbeteringen. Het voordeel is wel dat de browsers synchroniseren met de gelijknamige browsers op de desktop en dat de versies qua design op elkaar lijken.

iOS 16 is momenteel nog in ontwikkeling, dus Apple kan nog beslissen om de wijziging niet door te voeren zodra de update voor iedereen uit is. Het is goed nieuws voor webshops, omdat zij (in ieder geval niet meer op mobiel) niet meer afhankelijk zijn van Safari. Mogelijk trekt dit meer webshops over de streep om de betaalmethode toe te voegen. Wel heb je nog steeds een iPhone of iPad nodig.

Geen Apple Pay in Chrome, Firefox en meer op desktop

Op de Mac is het een ander verhaal. Op dit moment is het, ook in macOS Ventura, niet mogelijk om vanuit een andere browser dan Safari op het web te betalen met Apple Pay. Op de Mac en MacBooks kun je dus alleen nog steeds online met Apple Pay afrekenen via Safari. Apple staat het op dit moment nog niet toe om Apple Pay te gebruiken in andere browsers op de Mac. Dat heeft mogelijk ook te maken met privacy, omdat Apple het browsersmakers niet toestaat om met hun eigen browser engine toegang te krijgen tot jouw betaalgegevens. Op de iPhone en iPad speelt dat niet, omdat de browsers daar dus gebruikmaken van WebKit, waarbij Apple verantwoordelijk is voor de beveiliging.

Apple Pay krijgt in iOS 16 nog een aantal andere verbeteringen. In ons aparte artikel lees je daar meer over.