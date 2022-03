Kaartmateriaal te voet verzamelen

Vorig jaar heeft Apple sinds april alle Nederlandse provincies in kaart gebracht door er met auto’s kriskras doorheen te rijden. iCulture-lezers stuurden ons locaties waar de auto’s waren gespot en daaruit blijkt dat alle 12 provincies zijn bezocht. Nu is het blijkbaar tijd om nauwkeuriger te werk te gaan, want de Apple Kaarten-medewerkers gaan te voet op pad. Van 1 maart 2022 tot en met 6 mei 2022 kun je de rugzakwandelaars in Utrecht, Noord Brabant en Noord Holland zien. In Utrecht, Noord Brabant, Groningen en Zuid Holland kun je bovendien medewerkers met een iPhone of iPad tegenkomen, want ook daar wordt op detailniveau informatie verzameld. Mogelijk houden zij zich vooral bezig met het checken van verkeerssituaties.



Hoe herken je nou zo’n Apple -dataverzamelaar? Meestal aan de zwarte of lichtgrijze rugzak, zoals op deze foto en op de foto’s hieronder. De rugzakken zijn voorzien van meerdere camera’s en locatie-apparatuur.



Foto: MacRumors

Je kunt ook achterhalen waar de rugzakwandelaars de komende tijd gespot kunnen worden, want als je op de naam van de provincie klikt krijg je blauwe gebieden in beeld die aangeven waar de wandeling plaatsvindt. Zo wordt in Noord Brabant het gebied rond Eindhoven Airport in kaart gebracht en gaat Apple in Amsterdam vooral op pad in parken en steegjes waar je niet zo makkelijk met de auto door heen kunt. Hieronder zie je de kaart voor Amsterdam. Utrecht krijgt alleen bezoek in het gebied De Hoge Dijk (vlak boven Abcoude).