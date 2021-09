Schokkende motoren

Het supportdocument is vers gepubliceerd en bespreekt de mogelijke schade die kan ontstaan door de iPhone op een motor te gebruiken. Door de trillingen kunnen bepaalde onderdelen lostrillen. Het gaat dan om een specifieke frequentie van de trillingen, zoals die worden opgewekt door krachtige motoren. Het heeft effect op cameralenzen met optische beeldstabilisatie (OIS) of closed-loop autofocus (AF). Door gebruik van gyroscopen en/of magnetische sensoren wordt geprobeerd om het trillen van je hand te compenseren bij het maken van foto’s en video’s.



Deze zijn zo ontworpen dat ze met minieme trillingen om kunnen gaan. Maar bij langdurige blootstelling aan heftige trillingen op een bepaalde frequentie kunnen er onderdelen losschieten of minder goed presteren. Daardoor wordt de kwaliteit van je foto’s en video’s minder. Apple ontraadt dan ook om de iPhone bloot te stellen aan dergelijke trillingen.

Voor welke iPhones geldt dit?

De aanbeveling geldt voor vrijwel alle recente iPhone-modellen:

Al deze modellen hebben een OIS of een closed-loop AF systeem dat gevoelig is voor schokken.

Apple raadt dan ook aan om de iPhone niet direct te bevestigen aan de handgrepen of aan het chassis van de motor, omdat dan direct de trillingen worden doorgegeven. Dit kan zeer heftig zijn. Je kunt beter je iPhone op een andere plek opbergen, zoals in een binnenzak of in een sportarmband. Op voertuigen met een minder krachtige motor zoals een elektrische step is het aan te raden om een houder te gebruiken die trillingen dempt, zodat er minder kans op schade is.

Het is onduidelijk of Apple deze aanbeveling spontaan heeft geplaatst, of dat er de afgelopen tijd veel klachten binnen zijn gekomen. Op sociale media zijn wel een paar klachten te vinden, onder andere bij het gebruik van een mountain bike.