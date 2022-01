Er zit een foutje in de manier waarop Siri leeftijden berekent. Het is niet de eerste keer dat Siri de mist in gaat, maar we verwachten gelukkig wel een eenvoudige oplossing.

Siri berekent leeftijden verkeerd

Hoewel je vast je eigen leeftijd wel weet, berekent Siri ook voor je contactpersonen niet goed hoe oud ze zijn. De fout zit ‘m in het feit dat er niet wordt meegerekend wannéér je jarig bent. Als je dit jaar 30 wordt, maar dat nu nog niet bent, zal Siri alsnog berekenen dat je nu al 30 jaar oud bent.

Wil je van een contactpersoon weten hoe oud ze zijn, dan kun je eerst aan Siri vragen: “Wanneer ben ik jarig?” of “Wanneer is Pieter jarig?” en je krijgt een correct antwoord. Zo weet je in ieder geval of de verjaardag al is gepasseerd dit jaar. Daarna kun je eventueel nog vragen “Hoe oud ben ik?” et cetera.

Het is aannemelijk dat deze fout op afstand kan worden opgelost door Apple. Je hoeft vermoedelijk dus niet te wachten op een software-update. Er is geen omweg, behalve je verjaardag aanpassen naar een datum die dit jaar al verstreken is. Slordig is deze fout wel, want dit is ook zeker niet de eerste keer dat Siri de mist in gaat met vrij eenvoudige verzoeken.

Het is bijvoorbeeld meerdere keren voorgekomen dat Siri aankondigingen of event-data verklapt. Zo werd bekend dat Siri ook naar de Mac zou komen. Ook werd al vroegtijdig bekend dat Siri Japans spreekt. Ook op het gebied van verjaardagen ging het niet altijd best, want Siri zei jaren terug ook weleens verkeerd wanneer een verjaardag zou plaatsvinden.