De laatste keer dat YouTube de videospeler op de iPhone vernieuwde, was in 2020. Het werd daardoor makkelijker om een video schermvullend af te spelen en enkel andere knoppen te bedienen. Maar nu gaat YouTube nog een stapje verder, zo ontdekte The Verge. Met de nieuwe videospeler van YouTube, die nu nog uitgerold wordt, kun je sneller de reacties bekijken en enkele knoppen raadplegen in de schermvullende weergave.



YouTube met nieuwe videospeler: knoppen voor likes en meer

De nieuwe videospeler is alleen zichtbaar als je video’s schermvullend bekijkt. In de nieuwe versie verschijnen linksonder nieuwe knoppen voor het liken, disliken en delen van een video. Ook het opslaan van een video in een kijklijst kan direct met een knop linksonder. Normaal gesproken moest je voor dergelijke functies eerst omhoog vegen, waar deze knoppen onder de andere voorgestelde video’s verschenen. Maar het nadeel van die methode is dat deze voorgestelde video’s het beeld van je huidige filmpje blokkeren.

YouTube has a new Video Player UI on mobile devices now (being rolled out on both Android & iOS devices), with direct access to buttons like Like/Dislike, Sharing, and Comments. #YouTube pic.twitter.com/lbfVk8ksTu — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 1, 2022

Een andere handige nieuwe wijziging is dat je in de schermvullende weergave meteen de reacties kan tonen. Deze verschijnen dan aan de rechter zijkant, waarbij de video aan de linkerkant in een iets kleiner venster afgespeeld wordt. Deze weergave is in de huidige versie ook mogelijk, maar daarvoor moest je eerst het reactieveld openen en daarna de video schermvullend afspelen. Met de nieuwe videospeler kan dat op elk moment, direct vanuit de video.

De nieuwe videospeler van de YouTube-app wordt op dit moment nog uitgerold, zowel op iOS als op Android. Het kan dus even duren voordat jij de nieuwe versie met extra knoppen ziet verschijnen.