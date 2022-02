watchOS 8.4.1 beschikbaar

Apple heeft een week na de release van watchOS 8.4 alweer een nieuwe update uitgebracht voor de Apple Watch. Mensen met een Apple Watch Series 4 of nieuwer kunnen nu watchOS 8.4.1 installeren. De releasenotes spreken over bugfixes, maar er precies is gefixt is niet meteen duidelijk. Bij de vorige update loste Apple een laadprobleem met de Apple Watch op.



watchOS 8.4.1 includes bug fixes for Apple Watch Series 4 and later. For information on the security content of Apple software updates, please visit this website: https://support.apple.com/HT201222

Apple meldt:

De genoemde pagina is echter nog niet bijgewerkt. Ondertussen is Apple alweer bezig met het testen van de watchOS 8.5 beta, tegelijk met beta’s voor de andere besturingssystemen. In de watchOS-beta zijn nog geen opvallende nieuwe functies aangetroffen.

watchOS 8.4.1 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

