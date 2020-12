Apple nam in 2018 Shazam over en sindsdien is de app nog altijd springlevend. Apple lijkt voorlopig geen plannen te hebben om de Shazam-app stop te zetten of de koppeling met Spotify te verwijderen. In tegendeel: de afgelopen weken testte Shazam al een nieuw design en met de update van vandaag is dit ontwerp voor iedereen beschikbaar gekomen. Ook zijn er enkele nieuwe functies toegevoegd.



Nieuwe look Shazam: één scherm met je Shazams en hitlijsten

De vorige versie van Shazam bestond uit drie schermen: het hoofdscherm om de app te starten en te laten luisteren naar muziek om je heen, het scherm links daarvan met een overzicht van al je eigen Shazams en een scherm aan de rechterkant met de populairste muziek. Nu is alles aan het startscherm toegevoegd.

Met een veeg omhoog vanaf het startscherm vind je een overzicht van jouw herkende muziek. De hitlijsten vind je nu in de zoekfunctie, waar je kan zien wat er populair is in Nederland. Ook verbetert de muziekherkenninsapp je gemiste en offline Shazams. De app stuurt je nu een melding als een nummer alsnog herkend is.

Het nieuwe design is dus al eerder onder een aantal gebruikers uitgerold, maar zou nu voor iedereen beschikbaar moeten zijn.

Betere koppeling met Apple Music en Spotify

Tot slot werkt de app beter samen met streamingdiensten. Door Shazam te koppelen aan Apple Music of Spotify, worden je Shazams automatisch doorgestuurd naar een speciale afspeellijst. In het geval van Apple Music worden nu meer van je eerdere Shazams gesynchroniseerd. Spotify-gebruikers merken dat meer van je nieuwe Shazams automatisch gesynchroniseerd worden. Bovendien wordt een nummer niet opnieuw toegevoegd aan Apple Music als je deze zelf verwijdert. Bij Spotify zorgt Shazam ervoor dat de synchronisatie opnieuw gedaan wordt als de verbinding met Spotify verbroken is.

In iOS 14.2 voegde Apple Shazam toe aan het Bedieningspaneel. Je kan dan rechtstreeks vanuit het Bedieningspaneel een nummer herkennen, zonder dat je de app nodig hebt.