De Rabobank is begonnen met 06-Betalen, de nieuwe dienst waarmee je via de app geld over kan maken naar mobiele nummers. Je moet je daarvoor eerst registreren.

In ons interview met de Rabobank eerder dit jaar kondigde de bank al de komst van 06-Betalen aan. Met deze dienst maak je geld over naar een 06-nummer in plaats van een IBAN. 06-Betalen van de Rabobank is samen met dezelfde partij gemaakt als de IBAN-Naam Check, zo legde Alexander Zwart van de Rabobank eerder al aan ons uit. De Rabobank beloofde dat de dienst in de loop van dit jaar beschikbaar zou zijn en die deadline heeft de bank net aan gehaald. 06-Betalen is vanaf vandaag beschikbaar voor Rabobank-klanten.



06-Betalen bij Rabobank van start

De dienst werkt vanaf vandaag alleen nog tussen Rabobank-klanten. Maar ook andere banken kunnen zich bij deze dienst aansluiten, net als destijds bij de IBAN-Naam Check. Deze dienst controleert of een IBAN wel hoort bij de ingevoerde naam, zodat foute overboekingen voorkomen worden. Inmiddels is dit bij alle grote banken ingevoerd, dus wie weet dat de banken ook 06-Betalen snel gaan omarmen.

bunq heeft al iets soortgelijks, maar dat werkt alleen als de ander ook bij bunq zit. Het verschil tussen deze diensten is dat de techniek van de Rabobank ook door andere banken geïmplementeerd kan worden.

Het voordeel van 06-Betalen is dat je dus geld over kan maken naar iemand, zonder dat je om het IBAN-nummer hoeft te vragen. Als je nu geen IBAN-nummer hebt, vraag je diegene meestal om een betaalverzoek zodat je alsnog over kan maken. Dat is met 06-Betalen niet nodig, mits diegene bij de Rabobank zit en zijn of haar nummer geregistreerd heeft. Je moet je mobiele nummer namelijk nog wel eerst koppelen aan je rekeningnummer.

Dat koppelen werkt als volgt:

Open de Rabobank-app en ga naar Zelf regelen. Tik op 06-Betalen. Kies het mobiele nummer waar je geld op wil ontvangen. Vul de code in die je per sms opgestuurd krijgt. Kies de betaalrekening die je eraan wil koppelen.

In de komende 24 uur wordt de functie naar alle gebruikers uitgerold. Het kan dus een dag duren voordat de functie voor jou zichtbaar is.

06-Betalen werkt alleen met mobiele nummers en dus niet met vaste lijnen. Naast eigen betaalrekeningen werkt het ook met en/of rekeningen. De bank zegt dat 06-Betalen net zo veilig is als overschrijven naar gewone rekeningnummers. De bank checkt namelijk of het mobiele nummer bij het rekeningnummer hoort. Op de website van de Rabobank is meer te lezen over de nieuwe functie.