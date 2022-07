Wist je dat de M1-versies van diverse Macs nog een beetje Intel Inside hadden? Je stond er waarschijnlijk nooit bij stil, maar Apple maakte nog altijd gebruik van een onderdeel dat door Intel gemaakt is. In de nieuwste MacBook Air M2 is dit vervangen door een eigen variant.

De M1-modellen van de MacBooks en Mac-desktops zijn de eerste modellen waarbij de Intel-chip vervangen is door Apple Silicon-chips. Deze modellen zijn, in tegenstelling tot de Macs van alle jaren ervoor, zowel aan de binnen- als buitenkant door Apple ontworpen. Maar toch zat er al die tijd nog een stukje Intel in jouw M1 Mac, zo blijkt uit teardowns van iFixit. Hoewel de processor vervangen is door Apple’s eigen variant, maakte Apple voor het aansturen van de usb- en Thunderbolt-poorten nog gebruik van een Intel-onderdeel. Nu blijkt dat Apple hier nu een eigen variant voor gemaakt heeft.



M2 MacBook Air helemaal zonder Intel

Onlangs schreven we al over de teardown van de M2 MacBook Air van iFixit, waaruit af te leiden was hoe de koeling werkt en welke onderdelen gebruikt zijn. Wat daarbij onderbelicht bleef, was het vervangen van één belangrijk onderdeel. De driver die de usb- en Thunderbolt-poorten aanstuurt die voorheen nog door Intel geleverd werd, is nu vervangen door een ogenschijnlijk door Apple gemaakte versie. Voor de technici: de JHL8040R van Intel is vervangen door een nieuw U09PY3-chip.

Dat betekent dus dat de MacBook Air M2 de allereerste Mac is waar helemaal geen Intel-chip meer in aanwezig is. Mocht je om wat voor reden dan ook helemaal niets meer met Intel te maken willen hebben (zelfs niet een klein onderdeel in een Mac), dan moet je dus dit model hebben. Maar eerlijk gezegd merk je helemaal niets van de Intel-versie van dit kleine onderdeel die nu nog in M1-modellen van de Macs zit. De reden waarom Apple nu gekozen heeft voor een niet-Intel versie, heeft waarschijnlijk te maken met de prijs. Apple kan andere onderdelen mogelijk goedkoper inkopen. Bovendien wil Apple zo min mogelijk afhankelijk zijn van dergelijke leveranciers als Intel, zodat ze de vrijheid hebben om steeds meer onderdelen zelf te ontwerpen.

