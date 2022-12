WebKit niet langer verplicht

Nu is het nog zo dat alle webbrowsers voor de iPhone op dezelfde engine draaien: WebKit. Daardoor functioneren ze in de basis allemaal hetzelfde en zijn er weinig mogelijkheden voor browsermakers om echt iets unieks te bieden. Apple zou overwegen om deze eis los te laten, zo meldt Bloomberg. Het zou onderdeel zijn van een groter plan om aan de eisen vanuit de EU te voldoen. WebKit is de open source browser-engine van Apple waar Safari op draait.



De engine bepaalt welke webstandaarden worden ondersteund en welke functies er voor de gebruiker beschikbaar zijn. Op die manier kan Apple ook beperkingen opleggen: op de desktop kun je bijvoorbeeld in Safari betalen met Apple Pay , terwijl dat in de Chrome- en Firefox-browser niet mogelijk is. Apple kan op die manier ook de ondersteuning van online gamediensten beperken. WebKit is daar niet voor geoptimaliseerd.

Bloomberg schrijft:

Momenteel zijn webbrowsers van derden, waaronder Chrome van Alphabet Inc.’s Google, verplicht om WebKit te gebruiken, de browser-engine van Apple’s Safari. Om aan de nieuwe wet te voldoen, overweegt Apple dat mandaat te schrappen.

Volgens Apple heeft de eis om WebKit te gebruiken te maken met beveiliging en privacy. Het beperkt echter ook de concurrentie. Het mogelijk vrijgegen van de browser-engine is een reactie op de Digital Markets Act, waarmee de EU wil voorkomen dat grote techbedrijven een monopolie kunnen opbouwen en een oneerlijk concurrentievoordeel kunnen uitbuiten.

Blink, Quantum of eigen browser-engine

Als Apple de browser-engine vrijgeeft, geldt dat mogelijk ook meteen voor andere regio’s. Op welke termijn Apple dit gaat doen, is nog niet bekend. Wel weten we, dat andere browsermakers het een goede ontwikkeling vinden. Ze kunnen dan gebruik maken van een eigen browser-engine of van alternatieven zoals Google’s Blink (gebruikt in Chrome en Microsoft Edge) of Mozilla’s Quantum (gebruikt door Firefox). De browsermakers zijn dan ook niet meer afhankelijk van het releaseschema van WebKit en de functies die Apple aanbiedt.

Apple heeft al een beetje openheid gegeven door je zelf de standaard webbrowser te laten kiezen op de iPhone en iPad, maar daarbij zit je nog wel aan ‘Safari-klonen’ vast.

Er zijn bovendien geluiden dat er een einde komt aan het monopolie van de App Store. Om aan de Europese regels te voldoen zou Apple druk bezig zijn om het platform aan te passen voor App Stores van derden. Daarmee wordt sideloading van apps mogelijk.