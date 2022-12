Microsoft slaat EU-data op in de EU

De zogenaamde ‘EU data boundary’ is van toepassing op alle belangrijke clouddiensten van Microsoft, inclusief Azure, Microsoft 365, Dynamics 365 en het Power BI-platform. Het is een gevolg van de invoering van de General Data Protection Regulation (GDPR) in 2018, waarmee de privacy van EU-burgers beter beschermd wordt. De data van Microsoft-diensten wordt verwerkt en opgeslagen binnen de EU. De eerste fase zal bestaan uit klantdata. In de volgende fasen komen logbestanden, data van diensten en allerlei andere gegevens aan bod. De tweede fase is eind 2023 afgerond en de derde vase is klaar in 2024, aldus Julie Brill, Microsoft’s Chief Privacy Officer.



Zekerheid over Chinese data

Voor Microsoft is het een kwestie van duidelijkheid: “Wij creëren deze oplossing om onze klanten meer vertrouwen te geven en om duidelijke gesprekken te kunnen voeren met hun toezichthouders over waar hun gegevens worden verwerkt en opgeslagen,” zegt Bril. Microsoft gaf eerder aan dat ze klanten zouden compenseren als er bij het opslaan van data een GDPR-overtreding wordt begaan.

De maatregelen van Microsoft roepen de vraag op waar Apple eigenlijk data opslaat. Apple zegt daar niets over. Alleen inwoners van China hebben de zekerheid dat hun data wordt opgeslagen op Chinese servers, volgens de voorschriften die de Chinese overheid heeft opgesteld. Buiten China vertelt Apple niet op welke servers jouw iCloud-gegevens worden bewaard. Het enige wat we weten is dat het heel energieneutraal gebeurt en met minimale CO2-uitstoot.

Waar slaat Apple eigenlijk data van gebruikers op?

Apple heeft meerdere datacenters in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn er datacenters in Denemarken (Viborg sinds 2020) en China. Er werd gewerkt aan meer datacenters in Europa (Athenry in Ierland en Aabenraa in Denemarken) maar die plannen zouden deels zijn afgeketst. Apple maakt ook gebruik van cloudopslagdiensten van derden, zoals Amazon en Google. De kans is dan ook groot dat jouw data (of een kopie daarvan) op Amerikaanse servers te vinden is, waar ze in het kader van de Patriot Act geraadpleegd kunnen worden. Microsoft is al een stuk verder: er zijn meer dan tien datacenters verspreid over Europese landen, waaronder Frankrijk, Duitsland, Spanje en Zwitserland.

De Europese Commissie werkt ondertussen aan voorstellen om de privacy van EU-burgers te verbeteren, als deze gegevens in de VS worden opgeslagen. Zeker bij grote techbedrijven die in meerdere landen actief zijn is het moeilijk te achterhalen waar precies de data wordt bewaard en of dit wel aan de GDPR-regels voldoet. Voor Apple valt het wel mee, omdat het bedrijf in maar een paar landen datacenters heeft.