Safari Technology Preview 128 met nieuwe tabbladen

Tegelijk met de release van macOS Big Sur 11.5 heeft Apple ook een nieuwe versie van de Safari Technology Preview uitgebracht. Dit is een speciale versie van Apple’s webbrowser waarin je al allerlei betafuncties kunt proberen voordat ze officieel worden uitgerold. In dit geval gaat het om versie 128, waarin de nieuwe interface met tabbladen al aanwezig is. Het nieuwe design levert niet onverdeeld enthousiaste reacties op en Apple heeft dan ook alweer wat aanpassingen gedaan.



Alle geopende tabbladen worden nu getoond in een aparte balk, waardoor het iets meer lijkt op de oudere versie van Safari. Tegelijk heeft Apple het nieuwe design ook erin laten zitten. Wie dat wil kan ook overschakelen naar de gecombineerde tabbladenbalk

Je kunt Safari Technology Preview 128 installeren als je de macOS Monterey beta hebt, maar het mooie is dat het ook werkt onder Big Sur. Je kunt nu dus alvast een kijkje nemen hoe Safari er in de toekomst uit gaat zien – tenzij Apple het opnieuw wijzigt. In Safari Technology Preview 128 vind je ook nieuwe functies zoals Live Text en ondersteuning voor WebGL 2.

Safari Technology Preview 128 is te downloaden van Apple’s developerpagina.