Je kunt zelf instellen hoe de tabbladen in Safari worden weergeven vanaf macOS Monterey. Daarbij valt te kiezen uit een nieuw ontwerp en oudere weergave met een likje verf. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Bij de introductie van macOS Monterey verscheen een nieuw design voor Safari tabbladen. De tabbladen werden compacter getoond, wat een deel van de gebruikers minder praktisch vindt. Daarom heeft Apple een instelling toegevoegd waarmee je terug kunt naar de oude weergave, maar wel in de stijl van macOS Monterey.

Safari tabbladen aanpassen in macOS Monterey

Ben je geen fan van het nieuwe, compacte design, dan kun je met deze tip goed uit de voeten. Hoewel de weergave niet exact hetzelfde wordt als in macOS Big Sur, lijkt het er wel een stuk meer op. Je behoudt de gekleurde knoppenbalk – dat is nu eenmaal een eigenschap van macOS Monterey.

Volg deze stappen om de oude tabbladweergave te krijgen:

Open Safari op macOS Monterey. Klik in de menubalk op Weergave. Selecteer “Show Separate Tab Bar” en het ontwerp verandert meteen. Toch niet mooi? Volg de stappen opnieuw en het wordt ongedaan.



Hier zie je de nieuwe weergave (boven) en de oude vertrouwde weergave (onder).

Naast de weergave van tabbladen zul je ook zien dat de oude knoppenbalk weer wordt gesteld. Zo komt de ververs-knop terug in beeld en kun je je knoppen precies instellen zoals vroeger.

De nieuwe weergave van tabbladen is niet het enige wat Apple heeft veranderd voor Safari in macOS Monterey. Zo kun je nu ook gebruik maken van tabgroepen. Dat is handig wanneer je verschillende tabbladen in categorieën wil indelen, zoals werk-tabbladen en vakantie-tabbladen. Deze tabgroepen worden gesynchroniseerd met je iPhone en iPad. Op de Mac vind je ze linksboven in Safari.

Meer weten over alle nieuwe functies in macOS Monterey? Bekijk dan ons aparte artikel. De grote release vindt in het najaar van 2021 plaats.