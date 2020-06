Voor veel ontwikkelaars was de aankondiging van de overstap van Intel naar ARM-chips in de Mac het belangrijkste nieuws tijdens de WWDC. Apple heeft nog maar een paar keer eerder in het verleden een dergelijk groot besluit genomen, wat zowel voor ontwikkelaars als gebruikers grote gevolgen kan hebben. Het levert ook flink wat voordelen op. Apple zal daarom niet over één nacht ijs gegaan zijn. Sinds 2015 is Apple al ontevreden over de processors van Intel, zo geeft François Piednoël aan in een interview met PCGamer. Piednoël is een oud Intel-engineer en doet nu zijn verhaal.



‘Skylake was keerpunt bij Apple, ontevreden over kwaliteit’

De Skylake-processor zorgde voor flink wat problemen bij Intel. De problemen werden vooral door Apple aangekaart. In 2015 verscheen de eerste Mac met Skylake chip, in de vorm van de iMac. Later dat jaar kwam de chip ook naar de 12-inch MacBook en MacBook Pro. De engineer zegt dat de ‘kwaliteitswaarborging van Skylake meer dan een probleem’ was. “Het was abnormaal slecht. We kregen veel te veel verwijzingen naar kleine dingen die niet klopten in Skylake. Onze partners bij Apple waren de nummer één in het melden van problemen in de architectuur. Dat ging echt heel erg slecht”, zo legt Piednoël uit.



De Skylake-processor van Intel

Skylake leek voor Apple dus de druppel om te doen besluiten om Intel de rug toe te keren. “Als een klant bijna net zo veel bugs ontdekt als dat jij zelf gevonden hebt, weet je dat het de verkeerde kant op gaat”, zo voegt hij toe. Piednoël denkt dat de engineers bij Apple toen gedacht hebben dat ze echt vol moeten gaan voor de overstap naar eigen Apple-chips voor de Mac. Maar er zal bij Apple nog veel meer meegespeeld hebben. Apple wil het beste uit haar producten halen en door zelf zowel alle hardware als software te leveren, levert dat onder andere betere prestaties op. We zagen dat al bij de iPhone en iPad en datzelfde wordt nu verwacht bij de Mac. Ook zorgt dit voor meer continuïteit tussen de verschillende systemen, waardoor het overzetten van software makkelijker is.

Toch heeft Apple nog steeds wel vertrouwen in Intel. Tijdens de WWDC liet Tim Cook al weten dat er nog een aantal ‘fantastische Intel-Macs op de planning staan’. De eerste Mac met eigen Apple-chip wordt verwacht tegen het einde van het jaar, maar voor die tijd zou Apple dus nog een nieuwe Intel-Mac uit willen brengen. Tegelijkertijd beloofde Intel dat ze Apple tijdens de twee jaar durende transitie zullen blijven ondersteunen.