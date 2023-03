Robin videodeurbel met vlakke plaat

De nieuwe bevestigingsplaat is gemaakt van aluminium en verkrijgbaar in drie kleuren: zilver, spacegrijs en zwart. Om de komst van deze nieuwe bevestiging te vieren krijg je nu 10% korting op de aanschafprijs, maar ook dan is het nog een flinke hap uit je budget. De deurbel kost namelijk €825,13 en dat is precies de reden waarom we er nog niet zoveel aandacht aan hebben besteed, ook al werkt deze deurbel met HomeKit en zijn er weinig alternatieven. De deurbellen van Netatmo en Arlo zijn namelijk de enige alternatieven als je HomeKit zoekt. Als je ruim achthonderd euro over hebt voor deze deurbel kan ‘m nu in pre-order bestellen. Hij wordt dan vanaf 3 april geleverd.



De al langer verkrijgbare normale ‘opbouwbak’ is 4,5 cm dik en steek dus iets uit vanaf de muur of deur. Kies je voor het model met vlakke bevestigingsplaat, dan is deze met 5,7 cm nog net iets dikker. Maar omdat je een deel wegwerkt in de muur of deur, lijkt het toch alsof ‘ie flinterdun is. De nieuwe bevestiging zou een veelgevraagde wens van gebruikers zijn.

De Robin ProLine is een van de weinige videodeurbellen die met HomeKit Secure Video (HSV) werkt. Andere deurbellen werken soms wel met HomeKit, maar voor de videobeelden zul je gebruik moeten maken van de eigen oplossing van de fabrikant: hetzij een online opslagruimte of een geheugenkaartje. Bij Robin worden de beelden opgeslagen in iCloud, al vereist dit wel een betaald iCloud-abonnement met de juiste hoeveelheid opslag en zit je vast aan de beeldkwaliteit die Apple gekozen heeft, namelijk maximaal 1080p.

Dankzij HSV krijg je ook gezichtsherkenning erbij, zodat je weet of er een bekende aan de deur staat. Je kunt spreken met de bezoeker en ook luisteren. De camera heeft een beeldhoek van 130 graden en de stroomvoorziening verloopt via Ethernet (PoE). Je krijgt bij de deurbel een inbouwbak, schroevenset, gebruiksaanwijzing, PoE-adapter (100-240 Volt ac) en 10 meter Ethernet-kabel Cat 5E meegeleverd.

Op de deurbel is een digitaal schermpje met achtergrondverlichting aanwezig, waarop je je naam kunt instellen. Verder kun je de deurbel met een ingebouwd relaiscontact op een bestaande belinstallatie aansluiten, zodat je de bel ook hoort als je iPhone op Niet Storen staat. Het regelen van het speaker- en microfoonvolume regel je via de Robin ProLine-app. Daarin vind je ook de mogelijkheid om de gevoeligheid van de drukknop in te stellen en software-updates uit te voeren.