Mac-gebruikers kunnen binnenkort weer een update verwachten, want Apple heeft de nieuwste beta van macOS Ventura 13.3 uitgebracht. Welke nieuwe functies komen erin of blijft het bij verbeteringen achter de schermen?

Onlangs bracht Apple de definitieve versie van macOS Ventura 13.2 uit, met daarin support voor de nieuwe M2 Macs en wat nieuwe beveiligingsfuncties en bugfixes. Het is daarom weer tijd om verder te gaan met de volgende update. Later dit voorjaar verschijnt macOS Ventura 13.3, maar voor het zover is is het eerst nog de beurt aan de betaversies. Wat zit er in de beta van macOS Ventura 13.3?



Meest recente macOS Ventura 13.3 Beta

macOS Ventura 13.3 Beta 1

16 februari 2023 – Apple heeft de eerste beta van macOS Ventura 13.3 uitgebracht. We verwachten geen belangrijke nieuwe toevoegingen, maar slechts wat kleine verbeteringen achter de schermen. Mocht er toch nog iets bekend worden, dan lees je dat hier.

macOS Ventura beta download

Voor de beta van macOS Ventura is een macOS betaprofiel nodig. Je vindt het macOS Ventura 13 betaprofiel in Apple’s Developer Portal. Publieke betatesters kunnen zich op een andere manier aanmelden voor de beta’s van macOS.

Bekijk ook Zo bereid je je voor op de publieke beta van iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura Ben je van plan om deze zomer de publieke beta's te installeren van iOS 16, iPadOS 16 en macOS 13? In deze tip leggen we uit hoe je je voorbereidt op de publieke beta's van deze softwareversies en hoe je je aanmeldt voor het publieke betaprogramma. Uiteraard vertellen we ook hoe je de publieke beta's kunt installeren.

Let op: deze beta’s zijn alleen bedoeld voor ontwikkelaars en publieke testers en zijn niet geschikt om te gebruiken op toestellen die je dagelijks nodig hebt.

Tijdlijn macOS Ventura 13.3 beta

Hieronder vind je een tijdlijn van de macOS Ventura 13.3-beta’s voor testers:

macOS Ventura 13.3 Beta 1: 16 februari 2023 (verschenen; buildnummer volgt)

macOS Ventura 13.3 definitief: maart/april 2023 (verwacht)

Over macOS Ventura 13.3

macOS Ventura 13 was dé Mac-update van 2022. Er zitten allerlei nieuwe functies in, die we in een apart artikel bespreken. Alles wat er nieuw is in macOS Ventura lees je in ons overzicht. macOS Ventura 13.3 is de derde update voor Ventura en brengt naar verwachting weer wat nieuwe functies en wat verbeteringen. De update wordt in het voorjaar van 2023 verwacht.

Bekijk ook macOS Ventura is er nu voor iedereen: nu te downloaden voor je Mac macOS Ventura is de grote update voor de Mac in 2022. Welke functies zitten er in macOS 13 en wanneer kun je het downloaden? Dat lees je hier!

Over het testen van beta’s

Bij het testen van beta’s kun je vaak tegen problemen aanlopen. Allereerst zijn meestal niet alle functies direct beschikbaar, maar worden deze gaandeweg de testperiode toegevoegd en uitgebreid. Ook kun je last hebben van vastlopers of kunnen sommige apps nog niet goed werken. Hou hier dus rekening mee als je besluit een macOS-update te gaan testen. Het wordt dan ook afgeraden om een beta op een toestel te installeren dat je dagelijks gebruikt, omdat er nog veel problemen in de beta kunnen zitten. Je kan macOS 13 ook op een aparte partitie installeren.