Spotify heeft een widget voor het toegangsscherm van iOS 16 toegevoegd aan de app. Maar heel veel nuttigs biedt deze niet, dus het is maar de vraag of je dit zou willen instellen.

Sinds iOS 16 kun je op het toegangsscherm van je iPhone widgets instellen. Deze widgets bieden allerlei nuttige informatie op het lock screen van je iPhone. Denk aan de huidige temperatuur, de batterijstatus van je Apple Watch of het saldo van je bankrekening. Vanaf nu heeft Spotify ook zo’n widget, die je onder het tijdstop op je toegangsscherm kan zetten. Wat de widget biedt? Een snelkoppeling naar de Spotify-app.



Spotify met widget voor toegangsscherm

De Spotify-widget voor het toegangsscherm bestaat uit het bekende Spotify-logo. Tik je erop, dan spring je direct naar de Spotify-app. Daarbij wordt er geen specifiek deel van de app geopend. Het is daarmee niets meer dan een simpele snelkoppeling, zodat je iets sneller de Spotify-app kan openen als je nog geen muziek afspeelt. Speel je wel al muziek af, dan kan dit ook door in de muziekspeler onderaan op het toegangsscherm te tikken. Spotify heeft slechts één soort widget voor het toegangsscherm gemaakt, namelijk de kleine vierkante widget voor onder de klok. Er is geen widget voor boven de klok en ook geen grotere versie, zoals veel andere apps wel bieden.

De ruimte voor dergelijke widgets op je toegangsscherm is beperkt. Je kunt maximaal vier kleine widgets of twee grotere widgets onder de klok kwijt (of een combinatie van één grote en twee kleine). Boven de klok is slechts ruimte voor één kleine widget die voornamelijk uit tekst bestaat. Omdat die ruimte zo beperkt is, is het nog maar de vraag of je deze ruimte op wil geven voor een simpele snelkoppeling naar Spotify als je bijvoorbeeld al handige widgets ingesteld hebt. Heb je nog helemaal geen widget op je toegangsscherm en ben je fervent Spotify-gebruiker, dan kan het wellicht de moeite waard zijn.

De Spotify-widget op het toegangsscherm is alleen beschikbaar voor gebruikers van iOS 16. Zorg ervoor dat je de nieuwste versie van de Spotify-app hebt. Zowel gratis als betalende gebruikers hebben toegang tot de widget. Spotify heeft al langer widgets voor het beginscherm, die meer informatie tonen over het huidige of laatst afgespeelde nummer.

Ben je nog op zoek naar inspiratie voor handige widgets voor het toegangsscherm? Lees dan ons artikel met de beste widgets voor iPhone en iPad. Daarin zetten we niet alleen de beste widgets voor je toegangsscherm, maar ook die voor je beginscherm op een rij.