Maak je gebruik van Google via een Google-account, dan worden je zoekopdrachten automatisch opgeslagen en gekoppeld aan je account. De nieuwe functies, aangekondigd in een blogpost, geven je extra opties om met deze zoekopdrachten om te gaan in het kader van privacy.



Automatisch zoekopdrachten verwijderen bij Google

Google kondigt aan dat gebruikers vanuit de Google-app kunnen instellen dat hun web- en app-activiteit (lees: zoekopdrachten) automatisch worden gewist. Standaard is dit ingesteld op 18 maanden, maar gebruikers kunnen ook kiezen voor 3 of 36 maanden. Voor nieuwe accounts staat de functie automatisch aan. Deze functie is nu al beschikbaar in de Google-app voor iOS.

Dit zie je nu ook al in de Google-app: een knop om snel alle activiteit van het laatste kwartier te wissen. Handig, want je hoeft je dan geen zorgen te maken over zaken die je misschien niet wil wissen. Wat je in het afgelopen kwartier gedaan hebt, weet je waarschijnlijk nog wel.

Let wel: wanneer je je Google zoekopdrachten verwijdert, blijft je browsergeschiedenis van bijvoorbeeld Safari gewoon staan. Is het de bedoeling dat je echt overal je geschiedenis verwijdert, doe dit dan handmatig in je browser. Hoe je je Safari geschiedenis kan verwijderen op je iPhone lees je in onze tip. Gebruik je iCloud, dan hoef je het niet ook nog eens op je iPad en Mac te doen.

Google zoekopdrachten beveiligen met een wachtwoord

Een andere aankondiging uit de blogpost is het beter beveiligen van je zoekgeschiedenis. Wanneer je een apparaat deelt, kan iedereen zonder problemen bij je zoekgeschiedenis komen. Daarom voegt Google een extra laag beveiliging toe. Je hebt nu de keuze om eerst je wachtwoord of een twee-factor-authenticatie in te voeren voordat je bij je geschiedenis komt.

Je vindt deze functie, samen met het automatisch verwijderen, in de Google-app. Tik rechtsboven op je profielfoto en selecteer Zoekgeschiedenis. Alle opties staan nu op je scherm.

De beste manier om te zorgen dat je privacy gewaarborgd blijft, is door het opslaan van je zoekopdrachten helemaal uit te schakelen. Je kunt dit het beste op de computer regelen door naar je Google-accountactiviteit te gaan. Hier vind je allerlei gegevens die Google van je opslaat. Hier heb je de mogelijkheid om het zelf uit te schakelen.