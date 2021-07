Automattic neemt Pocket Casts over

Het moederbedrijf van WordPress.com en Tumblr, Automattic, is op dreef. Vorige maand werd bekend dat Automattic dagboekenapp Day One heeft overgenomen, nu volgt de overname van Pocket Casts. In de Verenigde Staten alleen al heeft deze app meer dan 80 miljoen wekelijkse luisteraars. In een blogpost maakt Automattic bekend dat zij de nieuwe eigenaar zijn van de app.

Automattic is van plan om “diepe integraties” te realiseren voor WordPress en Pocket Casts. Hoe dat eruit zal zien is onbekend, evenmin als de prijs die Automattic betaalt voor de overname. Het enige wat we weten is dat Automattic het makkelijker wil maken om podcasts te publiceren en te luisteren. Er zullen op korte termijn waarschijnlijk geen grote veranderingen plaatsvinden.

Bekijk ook Dagboekenapp Day One overgenomen door Automattic De populaire dagboekenapp Day One is in andere handen gekomen. De nieuwe eigenaar is Automattic, bekend van het WordPress.com-platform. Met Day One heb je een privéplek waar je je gedachten kwijt kunt.

Pocket Casts is al jaren beschikbaar in de App Store. Het is één van de populairste podcast-apps. Wij noemen de app bijvoorbeeld ook in onze gids met de beste podcast apps voor je iPhone en iPad. De app heeft ondersteuning voor CarPlay en AirPlay, zodat je op vrijwel al je slimme apparaten inclusief de auto naar podcasts kan luisteren. Alles is gebundeld in een fraai design.

Het management van Pocket Casts blijft nog in handen van oprichters Russell Ivanovic en Philip Simpson. Zij zijn vanaf nu in dienst getreden van Automattic. De app is nog steeds gratis te downloaden in de App Store met een optioneel abonnement van €0,99 per maand. Vooralsnog zijn er geen plannen bekend gemaakt over een verandering hierin.

We horen doorgaans weinig van Automattic op het gebied van overnames. Of het toeval is dat er twee overnames kort na elkaar volgen, of dat het een nieuwe strategie is, is nog een kwestie van gissen. Automattic zit in ieder geval niet stil de laatste dagen.