Google Podcasts-app op de iPhone verschenen

Google Podcasts op iPhone

Jarenlang was Apple de koning van de podcasts, maar er zijn de laatste tijd meer kanshebbers. Spotify investeert hevig in podcasts en Google is er de afgelopen jaren ook stapsgewijs wat meer mee bezig gegaan. Het kan ook niet anders, want podcasting is booming. Zo kun je sinds een tijdje podcast-afleveringen meteen vanuit de zoekresultaten afspelen. Je kunt ook naar podcasts zoeken en er is sinds twee jaar een Google Podcasts-app voor Android. Nu is er ook een app voor iPhone.



De Google Podcasts-app is niet geoptimaliseerd voor de iPad, maar is er uiteraard wel op te installeren. Daarna moet je inloggen met je account, zodat je je luistergedrag kunt synchroniseren tussen apparaten. Anoniem luisteren kan helaas niet. Maar ja, dit is Google…

Favorieten toevoegen en slaaptimer

Na het inloggen kun je favorieten toevoegen en jezelf abonneren op allerlei podcasts, zoals de iCulture podcast. Je kunt ook een wachtrij aanmaken van afleveringen die je nog wilt luisteren en je kunt een slaaptimer gebruiken zodat het automatisch stopt aan het einde van de aflevering, of na de ingestelde tijd.

Persoonlijke aanbevelingen

Google weet wat je leuk vindt, dus je krijgt ook aanbevelingen die op jouw smaak zijn afgestemd. Verder kun je zoeken naar aanbevolen podcasts in de categorieën cultuur, comedy, nieuws, sport en meer.

Je kunt de afspeelsnelheid aanpassen en eventueel stiltes inkorten. Verder houd je goed overzicht van je beluisterde afleveringen, downloads en abo’s via de tabbladen bovenin het scherm. Je kunt ook offline luisteren, zodat het geen data kost. Kortom, eigenlijk een vrij complete app en eentje die zeker aan ons lijstje met podcast-apps voor iPhone toegevoegd gaat worden.

