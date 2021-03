Privacy-onderzoek naar apps

Het onderzoek werd uitgevoerd door pCloud en was gericht op het ontdekken van de apps die het meest je privacy bedreigen. Instagram verzamelde 79 procent van je persoonlijke data en Facebook was goed voor 57 procent. LinkedIn en Uber Eats volgen op korte afstand met 50 procent van je data. Op het moment van de studie waren de privacylabels van Google nog niet gevuld, dus die konden niet worden meegenomen. Wel beschikten YouTube en YouTube Music al over een gevuld privacylabel en daaruit blijkt dat ze 43 procent van je persoonlijke data verzamelen en delen met externe partijen.



Privacylabels in iOS: zo werkt het en hier zijn ze te vinden Apple maakt zich al langer hard voor de privacy van diens gebruikers. Met de komst van iOS 14.3 is het bedrijf een stapje verder gegaan. Je weet nu als gebruiker precies welke informatie een app over je verzamelt en hoe dit wordt gebruikt.

Dergelijke apps verzamelen info over je locatie, contacten, de content die je bekijkt, zoekhistorie, browsergeschiedenis en aankopen. Telkens wanneer je een filmpje kijkt op YouTube wordt 42% van je persoonlijke data naar Google gestuurd. Deze data wordt gebruikt om te bepalen welke advertenties je voor en na video’s te zien krijgt en het wordt ook verkocht aan merken die gericht adverteren op sociale media. In de top 10 van apps die de meeste inbreuk doen op je privacy staan verder nog eBay, TikTok, Duolingo, Deliveroo en Trainline. In de top 20 vinden we Reddit, Snapchat, Spotify, Pandora, ESPN en CNN.

De grootste dataverzamelaar is Instagram, een app met 1 miljard maandelijks actieve gebruikers. Dit wordt niet alleen verkocht aan derden, maar wordt ook gebruikt om eigen producten en diensten aan te prijzen. Facebook en Instagram gaan daarin ook met stip aan kop.

Deze apps verzamelen weinig data

Apps die heel weinig data verzamelen zijn Signal, Clubhouse, Netflix, Shazam, Etsy, Skype en Telegram. Zij zullen snel klaar zijn met het invullen van de privacylabels die sinds iOS 14.3 verplicht zijn. Vanaf iOS 14.5 vraagt Apple bovendien aan gebruikers of ze daadwerkelijk data willen delen met de maker van een app. Dit voorkomt het tussen apps kunnen tracken van gedrag aan de hand van ze zogenaamde IDFA, een reclame-ID.

Je vindt de lijst van boosdoeners en de lijst met apps die het wél goed doen in de blogposting van pCloud.