iCulture Vandaag: dit was dinsdag 16 maart 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op dinsdag 16 maart 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Vandaag duiken we dieper in de ontwikkeling van de laatste weken: Apple haalt sommige producten uit de winkels, om verschillende redenen. Maar wat zijn die redenen en wat betekent het voor jou nu de HomePod en de iMac Pro uit de schappen verdwijnen? Verder vandaag: lijkt de release van de AirPods 3 nog ver weg, helpen we je bij de voorjaarsschoonmaak en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Wat zijn de gevolgen als een Apple-product uit de winkel verdwijnt? Krijgt hij dan nog wel updates en is het nog slim om heet aan te schaffen? We leggen het je uit.

Apps

Check deze handige politieke apps voor de Tweede Kamerverkiezing met stemwijzers, peilingen en meer als je op de hoogte wil blijven.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CARROT Weather (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nieuwe widgets met uurvoorspellingen en nieuwe landschapsvormgevingen.

+ , iOS 13.0+) - Nieuwe widgets met uurvoorspellingen en nieuwe landschapsvormgevingen. Google Home (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Inzicht in je Google en Nest Wifi-apparaten met nieuwe gebruiksdiagrammen en meer.

9292 reisapp & route planner (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Nu ook reis plannen met een huurscooter van Felyx en Check.

GoPro Quik (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.0+) - Met deze app van GoPro kun je met geavanceerde tools foto’s en video’s bewerken.