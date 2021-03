Vanaf vandaag gaan de beperkingen van LastPass in, waardoor je nog maar één type apparaat (mobiel of desktop) kunt gebruiken. Net op dat moment maakt Dropbox bekend dat de Dropbox Passwords wachtwoordmanager nu ook voor gratis klanten beschikbaar komt. Maar ook hier gelden beperkingen.

Dropbox Passwords ook voor gratis klanten

Dropbox introduceerde vorig jaar augustus een eigen wachtwoordenapp voor betalende gebruikers. Nu is bekendgemaakt dat Dropbox Password ook voor gratis Dropbox Basic-gebruikers beschikbaar komt. Zij kunnen echter maximaal 50 wachtwoorden opslaan. Momenteel is er nog een wachtlijst voor gebruikers die geïnteresseerd zijn, maar vanaf begin april moet het voor iedereen te gebruiken zijn. Voor gratis klanten is de synchronisatie van Dropbox Password ook iets beperkt.



Net als bij de opslagdienst van Dropbox kun je maar met maximaal drie apparaten synchroniseren. Wil je eentje toevoegen, dan moet je eerst een andere verwijderen. Het beveiligd delen van wachtwoorden is echter ook voor niet-betalende klanten beschikbaar.

De gratis versie van Dropbox Passwords kan worden gezien als een manier om extra klanten binnen te hengelen, maar ook als een makkelijke instapmanier om mensen vertrouwd te maken met een wachtwoordbeheerder.

Slimme timing

De timing kon niet beter zijn: precies op de dag dat LastPass een limiet stelt aan het aantal toestellen dat je kunt gebruiken, zijn veel mensen op zoek naar een gratis alternatief. Bij Dropbox Passwords kun je drie toestellen gebruiken, dus dat kan ook een iPhone en een Mac zijn. De dienst is te gebruiken in de webbrowser als een extensie, als mobiele app op iOS en Android en als desktop-app voor Mac, Windows-pc’s en Linux. Andere opties zoals Bitwarden hebben die beperking niet. Je zou ook nog kunnen kiezen voor de alternatieven KeePass, LogMeOnce of ZoHo Vault. Daarnaast zijn er diverse betaalde diensten, zoals 1Password, NordPass, RememBear, Passwarden, Dashlane, RoboForm en Enpass. Soms bieden ze een gratis optie, maar die bevat vaak ook wel wat beperkingen.

Volgens Dropbox is 50 wachtwoorden voldoende voor de meeste gebruikers die het Dropbox Basic-plan gebruiken. Wie meer wil kan upgraden, maar dat kost uiteraard wel geld.