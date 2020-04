Apple heeft een nieuwe betaalbare iPhone onthuld. Het heeft een paar jaar geduurd, maar er is eindelijk een opvolger van de zo geliefde iPhone SE verschenen, al is er wel gekozen voor een ander uiterlijk. Praat hier mee over de aankondiging en laat weten wat jij ervan vindt!

Apple heeft geen groots maart-event georganiseerd, maar toch zijn er nieuwe producten aangekondigd. Eerder konden we al de MacBook Air 2020 verwelkomen en kregen we de iPad Pro 2020 als nieuwe zakelijke tablet voor professionals. Apple is nog niet klaar, want er komt ook nog een betaalbare smartphone aan met een 4,7-inch scherm, die zojuist is aangekondigd. Alle details over de iPhone SE 2020 lees je in onderstaand artikel.

Praat mee: wat vind jij van deze betaalbare iPhone?

We zijn benieuwd wat jij van deze nieuwe iPhone vindt. Apple heeft gekozen voor een vertrouwd uiterlijk, identiek aan de iPhone 8. Maar binnenin is de techniek van deze tijd, waardoor het toestel geschikt is voor augmented reality en andere vernieuwingen van de afgelopen jaren. De huidige iPhone SE vervangt niet alleen het gelijknamige model uit 2016, maar zorgt er ook voor dat de iPhone 8 uit de schappen gaat verdwijnen. Tot vanochtend was dit toestel nog gewoon verkrijgbaar.

Wat vind jij ervan? Is de iPhone SE te groot geworden? Had je een ander model verwacht, met platte zijkanten? Of vind je dit toestel eigenlijk wel prima? We horen het graag in onze poll!

Poll niet zichtbaar? Invullen kan ook hier!

Eerder kondigde Apple al deze producten aan voor het voorjaar van 2020:

Overigens is Apple daarmee nog niet klaar, want volgens Bloomberg komen er nog diverse nieuwe producten aan, zoals een nieuwe HomePod-speaker, een vernieuwde Apple TV en een MacBook Pro (mogelijk ter vervanging van het 13-inch model). Daarnaast spreekt Bloomberg over een nieuw instapmodel iPad, Apple Watch en iMac. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de aanstaande iPhones. Kortom: crisis of niet, Apple blijft gewoon doorgaan met producten op de markt brengen.