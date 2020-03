Powerbeats nu aangekondigd

Ben je iemand die z’n oortjes snel kwijtraakt, dan is het misschien een beter idee om voor dit model met nekkoord te kiezen. Daarmee blijf je niet haken achter obstakels, zoals bij normale bedrade oordopjes. Tegelijk vallen de oortjes niet op de grond, als er eentje uit je oor schiet.

De Powerbeats (zonder het cijfer 4) hebben bovendien een oorbeugel, die ervoor zorgt dat ze écht goed blijven zitten. Je kunt er ook mee sporten. De Powerbeats hebben een gebruiksduur van 15 uur en hebben dankzij de H1-chip ook functies als Hé Siri en het voorlezen van binnenkomende berichten.



Dit zijn de opvolgers van Apple’s Powerbeats 3. Je kunt kiezen uit drie kleuren: zwart, wit en rood. Verder kun je de pasvorm van de oortjes aanpassen met verschillende formaten oortips. De Powerbeats kunnen een alternatief zijn voor de AirPods Pro, omdat ze ook rubberen afdichtingen voor je oor hebben. Er zit echter geen actieve ruisonderdrukking (ANC) op. In plaats daarvan sluiten ze je gehoorgang alleen af, zodat geluiden van buiten minder snel doordringen. Dit is passieve ruisonderdrukking.

De ‘Powerbeats 4’ doken de afgelopen dagen overal op internet op. Er verscheen zelfs al een review van iemand die ze in de winkel had gekocht. Nu is het officieel: ze zijn officieel aangekondigd en lijken sterk op de Powerbeats Pro.

Dit zijn de belangrijkste specs:

De naam is Powerbeats (zonder cijfer 4)

Vervangt Powerbeats3 Wireless, maar lijkt qua design meer op Powerbeats Pro

15 uur batterijduur (3 uur meer dan voorganger)

Fast Fuel: 5 minuten opladen is 1,5 uur luisteren

Zweet- en waterbestendig

Drie kleuren bij introductie: wit, zwart en rood

Verkrijgbaar vanaf woensdag 18 maart bij Apple en retailers

Prijs €149 (€50 goedkoper dan voorganger)

Qua muziekervaring kun je van de Powerbeats hetzelfde verwachten als van de Powerbeats Pro. De kwaliteit van telefoongesprekken is ook erg goed, dankzij dubbele microfoons met beamforming technologie. Accelerometers kunnen detecteren of je in beweging bent.

De bediening is vergelijkbaar met de Powerbeats Pro, maar toch zijn er ook wel wat verschillen. Het linker oortje kan worden gebruikt om aan en uit te zetten en te koppelen. Met het rechter oortje regel je het volume. Ook zit er aan de rechterkant een B-knop voor het regelen van afspelen, telefoongesprekken aannemen en activeren van Siri.

De oortjes zijn zweet- en waterbestendig en dus ook geschikt om mee te sporten. De kabel is volgens de fabrikant rond en gestroomlijnd, waardoor minder wrijving ontstaat. De verstelbare oorhaakjes zorgen bovendien voor meer stabiliteit. Ben je klaar met sporten, dan laat je ze gewoon om je nek hangen. Maar je kan er ook een marathon mee lopen, of mee gaan hiken. Meerdere work-outs per dag kan ook. Fast Fuel zorgt ervoor dat je na 5 minuten opladen weer 1,5 uur kunt luisteren.

Apple geeft op de website aan dat de oortjes qua design en technologie vergelijkbaar zijn met de Powerbeats Pro. Ook het geluid klinkt hetzelfde. Ze voelen licht en comfortabel aan. Met audiodeling kun je twee Beats-koptelefoons of AirPods aan één iPhone koppelen en samen met iemand anders naar muziek luisteren of een film kijken.

In de verpakking vind je:

Powerbeats-oortjes

Oorkussentjes in vier formaten

Lightning-naar-USB-A-oplaadkabel

Beknopte handleiding

Garantiekaart

Je kunt de Powerbeats vanaf 18 maart bestellen in de Apple Store. De oortjes zullen binnenkort ook verkrijgbaar zijn bij diverse retailers.

Eerder lekten er al allerlei details over de Powerbeats 4 uit:

Bekijk ook Powerbeats 4 liggen al in de winkel, nog niet officieel aangekondigd door Apple De Powerbeats 4 komen eraan. Eerder lekten er al hints via de code van iOS 13.x en lekten er foto's en specs. Inmiddels zijn de Powerbeats 4 al in een winkel gesignaleerd voor nog geen 150 dollar.

We hebben een apart overzicht met de complete line-up van alle Beats-hoofdtelefoons en -oortjes.